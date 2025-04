Estos son algunos de los conceptos que vertió el precandidato a concejal Adrián Bertolini que encabeza la Lista "Inspirando Sunchales" del partido Unidos por Sunchales. Bertolini es secretario general del SOEM Sunchales y esta será su tercera postulación a concejal de Sunchales.

Alejamiento del radicalismo

"Esta experiencia política es diferente porque yo desde hace varios años ya no pertenezco al radicalismo. Me alejé completamente de la actividad política y me aboqué de lleno a la actividad sindical. Conformamos la asociación mutual, lo cual me llevó mucho tiempo, además de que integro FESTRAM a nivel provincial. Pero hace poquito, un año y medio, comenzamos a hablar de la problemática de la ciudad entre un grupo de trabajadores y algunos amigos, y surgió la idea de conformar una agrupación política.

Empezamos a convocar a referentes de instituciones, de sindicatos, algunos profesionales, militantes y surgió Unidos por Sunchales. Comenzamos con la tramitación, me acuerdo que era justo en la época de la campaña para gobernador, y obtuvimos la inscripción a través del Tribunal Electoral de la provincia hace un año y nos pusimos a trabajar concretamente. Abrimos nuestro local, empezamos a invitar a gente, a presentarles nuestras propuestas y la idea era que en algún momento, no sabíamos si ahora en 2025 o 2027, presentar una propuesta electoral. El grupo que quiso hacerlo este año se impuso entre los integrantes del partido y surgió "Inspirando a Sunchales".

"Esta propuesta es netamente local"

¿Pullaro fue un poco inspirador para este nuevo desafío político? No, me sedujo la candidatura de Maxi Pullaro porque si bien yo no soy amigo de él, lo conozco de la época de militancia de la juventud. Yo integraba el comité de la provincia por el departamento castellano, él lo hacía por el sur. Gente allegada a él me invitó a sumarme a la campaña y colaboré en su campaña a gobernador, incluso la noche que ganó estuve en el hotel en Rosario.

Pero esta propuesta es totalmente por afuera. Si bien yo tuve contacto con el grupo de Evolución Sunchales, yo no integro la agrupación. Unidos por Sunchales es otra cosa, es un proyecto netamente local, donde estamos pensando en el futuro de la ciudad. No estamos hablando de un proyecto improvisado sino de un proyecto fuerte y concreto. Contamos con un profesional que está trabajando en medioambiente, caminos rurales, arbolado público; a Miguel Reina que está trabajando en todo lo relacionado a salud; dos abogados, contadores y dirigentes de distintas instituciones. También un profesional que está trabajando en el aspecto social y dos docentes en la parte educativa. Ese sería el equipo técnico que se sumaría a trabaja y cabe aclarar que no serían asesores rentados".

Intendencia 2027

"Ese es el proyecto. El otro día me dijeron: ¿Querés ser intendente? No, yo no quiero ser intendente. No es un proyecto personal. El objetivo de Unidos por Sunchales es comenzar a trabajar para ocupar una banca en el Concejo y trabajar en un proyecto de ciudad, con la intención que un dirigente de Unidos por Sunchales llegue a ocupar la intendencia.

¿Y qué pasa si Adrián Bertolini no consigue la banca en estas elecciones?

Vamos a seguir trabajando porque no es un proyecto de una elección ni es un proyecto personal, es un proyecto de cara al futuro. Hablamos de plan estratégico Sunchales 2050. Yo creo que tenemos que empezar a planificar porque no hay planificación en la ciudad y esto no es una crítica al actual gobierno o al anterior, pero tenemos que trabajar en un proyecto sólido y a largo plazo.

Los recursos no son bien aprovechados

"Yo considero que se podría hacer muchísimo más en esta ciudad por el nivel de recaudación que tenemos. Yo con mi actividad dentro de FESTRAM me toca recorrer la provincia y me encuentro con Municipios que tienen una recaudación de entre un 27 y un 40%, cuando acá tenemos una recaudación que prácticamente la duplica.

Creo que es momento de empezar a hablar de descentralización en la seguridad y en salud. Hablamos de descentralizar la guardia urbana, los centros de salud. Quizás pensar en gestionar una escuela en Sunchales, hace del año 1990-91 que no se habilita una nueva escuela. Hacen falta jardines, gestionar el nuevo edificio del colegio secundario que está funcionando en el Liceo Municipal, de la Escuela Técnica.

También contar con una política de recursos humanos dentro del Municipio sería planificar la ciudad también, porque no se trata solo de seleccionar un puesto laboral, sino de contar con una planificación que permitiría ahorrar un montón de recursos.

En fin, tenemos un plan muy abarcativo, pretendemos también darle mayor protagonismo a las vecinales, que tengan su personería jurídica y que se conforme la Federación de Vecinales. Cuando hablamos de descentralizar el Municipio, la posibilidad de que las vecinales puedan contar con oficinas en donde el vecino pueda acercarse a realizar los distintos trámites trámites, abonar tasas y demás. Esas comisiones que hoy se llevan las entidades financieras que le queden a las vecinales y puedan encarar distintos proyectos.

Mutual Municipal

"Tenemos un proyecto también para el desarrollo de los emprendimientos y las pequeñas pymes, y es la conformación de la mutual municipal.

-¿Hay una experiencia en otros lados de una Mutual de esas características?

Existe. Sin ir más lejos y salvando la diferencia, Rosario tiene el banco municipal. ¿Por qué no conformar una mutual municipal que sirva para el desarrollo y a medida que se vaya consolidando, encarar distintos planes para obras o distintos servicios. Yo creo que podría funcionar muy bien y existen experiencias.

El Concejo Municipal

"Yo creo que el Concejo Municipal ha perdido completamente el rumbo que debe tener. Hay que intensificar los controles y volver a contar con un debate profundo. Ojalá el próximo Concejo sea lo más variado posible en partidos e ideología porque se debe volver a la esencia del sistema democrático como es el debate. Hoy no existe debate, todo pasa por reuniones de comisión, consenso y se levanta la mano. No quiero decir que estoy en contra del consenso, pero hoy es una escribanía, hay muchas situaciones que se resuelven como mera formulación. A veces hay que discutir fuerte, no tenemos que sorprendernos si dos por tres escuchamos algún grito, es la esencia del sistema democrático".