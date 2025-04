Con la meta puesta en extender el bienestar integral a toda la sociedad, el Grupo de Medicina Privada continúa trabajando para superarse año tras año, ampliando y mejorando su propuesta de valor, y revalidando su rol de liderazgo en el rubro y al frente de la transformación que atraviesa el sector.

Con estos objetivos como bandera, SanCor Salud se propuso tomar la icónica fecha del 7 de abril, que desde 1950 conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y resignificarla, para aportarle no solo su impronta, sino también una nueva forma de abordarla, entenderla y comprometerse.

Desde hace tiempo, la empresa propuso ir más allá de la visión tradicional de la salud, entendiendo que no se trata únicamente de la ausencia de enfermedad. El concepto guía se amplía hacia un completo bienestar, abarcando las dimensiones física, psicológica, emocional y social, siempre con las personas en el centro de la estrategia.

Este novedoso abordaje dio vida a la actual estrategia creativa y de comunicación del Grupo, condensada en el eslogan “La buena salud es todo”. En esta oportunidad, la compañía se planteó profundizarlo y aprovechar este 7 de abril para aportarle una nueva dimensión al concepto de “estar saludable”.

“En este día, celebremos la salud que todos queremos: la buena salud”. Con esta frase, desde el Grupo de Medicina Privada buscan reinterpretar la fecha y enfatizar en que “la salud” puede ser de muchas formas, pero solo hay una que vale. “No es lo mismo no adjetivar. No podemos decir ‘días’ sin ‘buenos’ antes, o ‘viaje’ sin el “buen” previo. Por eso, sin el ‘buena’, la salud no es la misma, la que todos queremos”, declararon desde la empresa.

Uno de los propósitos de su actual campaña de marca, y que se refuerza con la acción de hoy, es invitar a retomar las buenas y cotidianas prácticas, esas “especialidades” que nos hacen bien: estar cerca de quienes queremos (“amigología”), comer lo que nos gusta (“gustitoterapia”), reírnos sin parar (“inmaduroterapia”); pequeños momentos y acciones que nos hacen bien.

Con más de 50 años de experiencia en el rubro, el Grupo cuida la salud de más de 800.000 asociados en todo el país, convirtiéndose en una de las tres prepagas más importantes de Argentina. Iniciativas como esta apuntan a reforzar el cuidado y la cercanía que caracterizan a la empresa, aportando a robustecer su propuesta de valor y a mejorar los servicios que ofrece a lo largo y ancho de la geografía nacional.