“Entraría en quiebra”: Apuran la creación de un consorcio de acreedores de la láctea SanCor

Ante la crítica situación económica, financiera y laboral que enfrenta desde hace algunos meses la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), con sede en Sunchales, los acreedores avanzan en la conformación de un consorcio que haga posible discutir con la empresa, en el marco del concurso abierto el mes pasado, las reales posibilidades de cobro.

El escollo principal es el monto real de la deuda que tiene la firma cooperativa. El total de su pasivo aún no pudo ser definido, aunque se estima que rondaría los 400 millones de dólares. Y al menos que aparezcan los capitales salvadores, es decir, socios aportantes que se hagan cargo del pasivo y dispongan de fondos frescos para atender los reclamos que la industria requiere para funcionar, no parece haber una estrategia empresarial que acomode los requerimientos de los asociados.

La cuestión, según los profesionales que asesoran a los acreedores, dadas las circunstancias actuales, si no normalizan los pagos de insumos ni salarios de trabajadores, y no se recibe una ayuda extraordinaria que por el momento no se perfila, es que SanCor se pondría al borde de la quiebra y sin retorno, con lo que ello significa para el mundo cooperativo y la industria afín.

En tanto, mientras la justicia santafecina analiza la documentación presentada en febrero cuando se requirió la apertura del concurso, el estudio jurídico que patrocina a la mayoría de los acreedores estimó conveniente formar un “consorcio de acreedores” para poder negociar en una situación de paridad con la empresa, a fin de tener garantías reales de cobro”, según explicó a LA NACION el abogado Aldo Regali, miembro del estudio jurídico que patrocina a empresas y productores con acreencias sobre la industria láctea.

En sendas reuniones informativas con acreedores en Sunchales (Santa Fe) y Brinkmann (Córdoba), realizadas la última semana, Regali lamentó que la empresa “no abone en tiempo y forma los salarios, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores retirados que ya no trabajan, pero que no están jubilados, muchos de ellos enfermos, que tampoco tienen obra social porque no se depositaron esos aportes. Pero la verdad que hay mucha preocupación en los trabajadores porque en la mayoría el único ingreso era el proveniente del convenio que ya no paga SanCor”, señaló.

Añadió que, “por otro lado, los trabajadores tenían por acuerdo una especie de fondo que le llamaron subsidio y que le descontaban por mes pero que administraba SanCor. Ese dinero era de los trabajadores y ese subsidio se pagaba cuando los trabajadores se jubilaban o cuando fallecía uno de ellos. A ese dinero parece que se lo apropió la empresa, con lo cual existe un problema grave, con responsabilidades civiles y penales”, añadió Regali.

El profesional reconoció que “SanCor entraría en quiebra si no normaliza estos pagos. Tenemos dos reuniones; una en la ciudad de Buenos Aires y otra en Chivilcoy. En abril vamos a dar origen al consorcio con todos acreedores que participan de nuestro grupo y haremos la presentación formal”, insistió.

Debe recordarse que la Justicia fijó el 29 de mayo de 2025 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1° de julio del mismo año como plazo para impugnaciones.

Por José E. Bordón - lanacion.com.ar