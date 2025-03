El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo (La Libertad Avanza), aseguró durante su intervención en la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, que nuestro país acordó con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), desembolsos por 20 mil millonesde dólares en el marco del nuevo programa que negocia con el organismo. Ese monto ahora deberá ser ratificado por el board del organismo.

“El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no, es de US$ 20 mil millones, muy superior al monto que se viene escuchando”, señaló el funcionario nacional.

La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Gobierno, que habilita por anticipado las operaciones de deuda contenidas en el acuerdo que aún se encuentra en negociación.

Antes del decreto, el Presidente señaló en una columna publicada en el diario La Nación: “La deuda bruta no sube y, en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está bajo la par [N. de la R: cuando su precio es menor al valor nominal], la misma caerá”.

¿Qué características tendrá este nuevo acuerdo con el FMI y qué implica en términos de endeudamiento para nuestro país? Te lo contamos en esta nota.

Qué se sabe y qué no del nuevo acuerdo con el FMI

Según se desprende del DNU, el acuerdo con el FMI será un Programa de Facilidades Extendidas, similar al actualmente vigente. Como se explica en esta nota, este tipo de programa proporciona asistencia financiera a los países que afrontan problemas de balanza de pagos, y exige a cambio la aplicación de reformas estructurales y medidas de estabilidad macroeconómica.

El acuerdo tendrá un plazo de pago de 10 años, con un período de gracia de 4 años y -según se señala en el DNU- el endeudamiento se utilizará para el rescate de la deuda del Tesoro con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y para afrontar los vencimientos con el propio organismo en los próximos 4 años.

El DNU no proporcionaba información sobre los fondos que desembolsará el FMI, las condiciones del endeudamiento y las metas que el organismo impondrá como condición para realizar los pagos.

Sin embargo, en su presentación de este jueves 27, Caputo reveló el monto acordado con el staff (US$ 20 mil millones), aunque no brindó detalles sobre las condiciones del endeudamiento, alegando razones de confidencialidad. La semana pasada, el Secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, señaló durante el debate en comisión del DNU que la tasa del nuevo préstamo será del 5,63%.

Qué destino tendrá el nuevo endeudamiento

Antes de la publicación del DNU, Caputo anticipó en declaraciones a La Nación +: “Con los dólares que nos dé el FMI vamos a recomprar deuda del Tesoro en poder del Banco Central y la liquidamos, matamos esa deuda”. El funcionario señaló que se trata de las Letras Intransferibles.

En tanto, durante su presentación del jueves, el ministro de Economía ratificó que los fondos se utilizarán para el rescate de las Letras Intransferibles e indicó que, de esta forma, pasarán a formar parte de las reservas internacionales que -según su estimación- rondarán los US$ 50 mil millones tras la operación, y se utilizarán para respaldar la base monetaria.

En el mismo sentido, el presidente Milei aseguró en declaraciones a radio El Observador que una vez consumado el envío de fondos “voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$ 24 mil millones”.

¿Qué son las Letras Intransferibles?

Las Letras Intransferibles son un instrumento de deuda pública emitido por el Tesoro nacional y entregado al Banco Central a cambio de dólares de las reservas, que a su vez se usaron para cancelar vencimientos de deuda.

Este instrumento fue utilizado por primera vez en enero de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria). Entonces se emitieron títulos por un valor de US$ 9.500 millones, fondos que se destinaron a saldar la deuda con el FMI.

Según datos de la consultora EcoGo, en las presidencias de Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández (Unión por la Patria) también se emitieron letras, mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) se redujo el stock (a través de un canje de títulos).

En tanto, la actual administración emitió letras por más de US$ 5 mil millones, de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Las Letras Intransferibles tienen una tasa baja, mayormente se colocan a 10 años de plazo y, como su nombre lo indica, no tienen posibilidad de negociarse en el mercado secundario. Es decir, el BCRA no puede ofrecerlo a otro acreedor a cambio de fondos frescos. Es por esto que se consideran fondos “ilíquidos”, dado que la entidad no puede utilizarlos para ninguna operación (pago de deuda, venta para importaciones, etc.).

A lo largo de los años, los gobiernos contabilizaron de forma distinta el valor de estas Letras en el balance del BCRA. La gestión de Fernández de Kirchner las anotaba a su valor nominal (es decir, el monto original de la deuda, que se salda al vencimiento), pero a partir de 2018 -durante la presidencia de Macri- se contabilizaron al valor del mercado (el precio al que teóricamente podrían negociarse si tuvieran mercado secundario).

Poco después de asumir, en enero de 2020, Alberto Fernández, restituyó las Letras a su valor nominal, pero en diciembre de 2023 la actual administración volvió a contabilizarlas al valor de mercado.

Según estimaciones de la consultora GMA Capital, con los cambios aplicados por el Gobierno de Milei, las letras tienen una valuación de mercado estimada en US$ 23 mil millones, mientras que su valor nominal es superior a US$ 67 mil millones. Esta diferencia en el modo de contabilizar las letras generó una pérdida patrimonial de $ 41,5 billones en los activos de la entidad, según datos oficiales.

Qué efectos tiene el nuevo préstamo con el FMI en la deuda argentina

En este escenario, la nueva operación de deuda implicaría -según especialistas y consultoras económicas- que:

No habría un incremento de la deuda bruta, si efectivamente se utilizan todos los fondos para saldar compromisos previos.

Cambiaría el perfil de la deuda, incrementando la deuda externa con un organismo internacional y reduciendo un pasivo intra-Estado.

Mejoraría el balance del BCRA, al cambiar títulos ilíquidos por dólares.

Sobre el primer punto, Christian Buteler, presidente de la firma Buteler Servicios Financieros, indicó a Chequeado que “técnicamente, si se toma un préstamo para pagar otros pasivos, no se incrementa la deuda”. En el mismo sentido opinó Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Por otro lado, la diferencia en la forma en que las Letras Intransferibles están contabilizadas en el BCRA (a valor de mercado) y en el Tesoro (a valor nominal) podría generar una reducción de la deuda bruta “de naturaleza puramente contable”, según señaló en su cuenta de X Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.

Al respecto, Marí explicó este escenario: “El Tesoro contabiliza las letras al Valor Técnico [N. de la R: valor nominal], equivalente a unos US$ 69 mil millones, mientras que el BCRA las contabiliza a unos US$ 23 mil millones. Si se cancelan al valor que las tiene valuadas el BCRA, el Tesoro va a tener una reducción contable en su stock de deuda”.

En este escenario, siguiendo los valores expresados por Marí, el Tesoro tendría que endeudarse por US$ 23 mil millones para cancelar pasivos por US$ 69 mil millones. Es decir, reduciría su stock de deuda en más de US$ 40 mil millones.

Sin embargo, esta reducción de deuda tendría su correlato en una pérdida patrimonial del BCRA, según indicó Buteler, para quien las letras “tendrían que cancelarse al valor técnico, porque es una letra intransferible que no tiene cotización en el mercado secundario”.

El especialista, además, puso el foco en el cambio del perfil de la deuda, al advertir que “al tomar deuda con el FMI para cancelar otra con el BCRA se incrementa la deuda externa y se cambia el acreedor, con todo lo que generalmente esto trae y las condicionalidades que tiene un crédito con el FMI”.

En el mismo sentido, la consultora Ecolatina estimó que la operación aumentará el volumen de deuda externa, y en el mismo sentido EcoGo sostuvo que “la medida elevaría la deuda neta con privados y organismos internacionales, que siempre fue la relevante para ver la sustentabilidad”.

Sobre el tercer punto, Marí señaló que la operación mejora el balance del BCRA. “Para el BCRA implicaría una mejora patrimonial, ya que cambiaría un activo ilíquido (Letras Intransferibles) por otro líquido (DEGs del FMI). También implicaría un incremento en las reservas internacionales”, agregó.