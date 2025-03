Nadia Caglieris: "Soy la única mujer que encabeza una Lista en la elección a concejales"

Nadia Caglieris, una de las principales referentes del PDP Sunchales, encabeza la Lista "Sumemos" de precandidatos a concejales que competirá en la interna de la coalición "Unidos", en las PASO programadas para el venidero 13 de abril.

La lista Sumemos se conforma de esta manera: TITULARES: 1- Nadia Caglieris; 2- Ariel Balderrama; 3- Lorena Fernández. Suplentes: Rubén Palomeque, María Alejandra Bugnon y Eldo Delpuppo.

En los últimos comicios del año 2023, la nómina del PDP local se conformó con el periodista Ariel Balderrama en el primer lugar y Nadia Caglieris en el segundo escalón. En esta ocasión, se produjo un enroque donde intercambiaron posiciones.

Caglieris lo explica en la entrevista que brindó a El Eco: "En la elección pasada yo sentía que no era mi momento todavía y lo teníamos en vista a Ariel Balderrama. Logramos acercarlo a nuestro espacio y decidimos que él tenía que encabezar la lista y yo decidí acompañarlo en ese momento. Yo ahora tomé mayor protagonismo no solo en el partido a nivel local, sino también a nivel provincial, a través de gestiones que hice de la Escuela de Formación de Dirigentes y otras cuestiones. Y llegado el momento de las reuniones de decisión entre todos decidimos que era el momento de que yo encabece la lista".

También se refirió a la interna en Unidos donde competirán con otras 3 Listas: "El primer dato relevante es que soy la única mujer que encabeza una Lista en esta interna - explica la demoprogresista. Eso puede tener una implicancia también en el orden de la lista definitiva de Unidos. Con respecto a la interna, nos sentimos bien porque fue una decisión que también tomamos muy a conciencia de que era el momento de ir por dentro del Frente. Nuestra primera opción era que a nivel provincial nos dejaran ir a cada partido por su cuenta, pero esa decisión no se tomó en Unidos. Entonces acatamos lo que se definió".

Luego de ver un breve video donde el intendente Pablo Pinotti se refiere a la planta de personal municipal, Caglieris opina: "Yo creo que él ha sacado de abajo de la alfombra un montón de realidades. Había un montón de personal contratado que no figuraba como tal, sino que eran servicios que se pagaban sin estar figurando como personal contratado, y él ha expuesto. También ha hecho algunas desvinculaciones que me hicieron ruido. Así que en ese sentido yo le doy toda la derecha a la gestión que ha hecho con su equipo. También han trabajado mucho en la inscripción de puestos y en todo lo que tiene que ver con la carrera de los empleados municipales. Creo que están trabajando en el sentido de poner en valor al empleado municipal. Obviamente uno no quiere que el Estado municipal siga creciendo innecesariamente y que los contratados sean solamente los necesarios, idóneas y eficientes".

En tanto, Balderrama refiriéndose al tema, expresó: "Me gustaría que vaya también esto de la mano en la práctica, con la verdadera transparencia, porque cuando hablás, por ejemplo, de empleados contratados de planta permanente, sabemos que hay normativa vigente que ha comenzado a cumplirse con esta gestión, pero que no se lleva a la práctica de una manera del todo acertada. Quedan muchos grises".

Otra problemática que evaluaron los precandidatos a concejales del PDP es la inseguridad en Sunchales. Luego de observar una declaración de Pinotti, Caglieris opinó: "Hay que ser muy honestos con el mensaje que uno da a la ciudadanía, porque la realidad es que es una problemática muy compleja que está azotando a todo nuestro país. Nosotros no estamos exentos y para que haya un cambio radical se necesitan cambios profundos en las leyes y esto está fuera de la órbita del Municipio. Eso no quiere decir que acá no se puede hacer nada, pero hay que ser muy honestos cuando uno habla con la gente y no prometer cosas que están fuera del alcance del concejal. El Consejo Consultivo de Seguridad es una herramienta muy valiosa y si bien, en un momento fue una instancia de catarsis donde no se llegaba a ningún resultado, en las últimas ediciones tenés a todos los representantes de las fuerzas de seguridad, los representantes del Poder Judicial, al fiscal, al fiscal adjunto que lo tenemos en Sunchales y podés preguntar directamente sobre denuncias puntuales, avance, información, etcétera. Es una instancia que hay que aprovecharla".

Cuando se le consultó a la postulante si sumaría a un asesor en caso de acceder a una banca respondió: "Voy a buscar asesoramiento técnico y lo voy a pagar de mi bolsillo. Pero no voy a tener un asesor pago tipo secretaria para que vaya a sentarse ahí a las reuniones del Consejo en comisión y no abra la boca, o para darle un trabajito a alguien más del espacio político".

Finalmente, a los dos precandidatos se les pidió que marcaran algún aspecto negativo de la actual administración municipal y respondieron:

Nadia Caglieris: "Yo le pediría ahora un poco más de ritmo a Pinotti porque ya ha transcurrido un tiempo razonable, ha superado la transición y atravesó el primer año de gobierno. Y puedo darte un ejemplo muy puntual con la asociación civil que integro, "Amigo Fiel". Hicimos una reunión con ellos antes de que asuman y le presentamos nuestra visión. Le planteamos qué había que modificar en la gestión de fauna urbana para que terminemos con la sobrepoblación animal. Sin embargo, en el informe que hizo en el inicio de sesiones informó que la cantidad de castraciones fueron trescientas en el año. Es menos de la mitad de lo que necesita Sunchales".

Ariel Balderrama: "Hay cuestiones como la actualización del Boletín Oficial que para mí no tiene justificación, está actualizado a septiembre. Yo me informo con el Boletín Oficial y quiero ver todos los decretos, resoluciones, las ordenanzas. Estamos cinco meses atrasados. Hay un vacío de cincuenta y dos decretos desde el último que fue publicado, que es la renuncia de César González y que se supone que fue reemplazado con otra persona en otro cargo que tampoco sabemos. Y el decreto más reciente que se hizo público es el de la convocatoria a las elecciones vecinales. En el medio hay más de cincuenta decretos. ¿Qué es lo que pasa ahí?"