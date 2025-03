Leo Collino: "El panorama es muy complejo para los industriales porque es muy difícil ser competitivos en Argentina"

"Está difícil. Era difícil antes porque el país estaba destruido e íbamos hacia el abismo. Y ahora estamos atravesando una situación compleja para la industria" afirma el empresario Leo Collino en una charla que se desarrolló en el programa Ecodoppler. "Primero, digamos, tenés la amenaza inminente de que sea muy fácil y barato importar bienes de los países asiáticos y de Estados Unidos. A nosotros los Estados Unidos nos impacta bastante fuerte, muchos productos de las afamadas marcas son en su gran mayoría chinos".

"Es cierto que hoy estamos pescando en la pecera porque no entra nada, pero si abrís el juego, nos abrís al océano, dame un barquito al menos, porque yo sigo con la cañita, y en el océano con la cañita no voy a hacer mucho" explica el industrial sunchalense. Y prosigue: "Entonces, lo primero que habría que hacer es empezar a ser competitivos con los costos de producción. No tenemos infraestructura. Fijate cómo está la Ruta 34. El aeropuerto de Sunchales no tiene vuelos. La energía, más o menos. Si quiero poner dos o tres máquinas, me tengo que agarrar a las piñas con los de la EPE. El gas natural en mi planta no llega".

También se refirió a los recursos humanos disponibles: "No veo que la educación tienda a cambiar. La educación técnica. Necesitamos que se aggiorne a los nuevos tiempos. Necesitamos que los chicos salgan educados, con cultura del trabajo, con disciplina, conociendo de las nuevas tecnologías. Nada de eso ocurre, nada de eso ocurre. Te lo digo porque nosotros lo recibimos todo el tiempo y vos charlas con los chicos y no saben nada. O sea que cualquier persona que vos querés tener, le tenés que enseñar todo, que eso lleva tiempo".

Y finalmente, Collino habló de los costos: "¿Cómo soy competitivo en este océano que se abre si no tengo costos? Los salarios de Argentina no son bajos. A la gente no le alcanza la guita, pero los salarios ya en dólares aumentaron por dos o por tres. Más toda la carga social. Y más toda la cantidad de impuestos infinitos que tiene Argentina respecto a otros países. Y no solo eso. Por ejemplo, el costo de la materia prima. Y el acceso a los insumos. Es todo caro. Esto, claro, porque está todo lleno de impuestos, porque está todo lleno de regulaciones, porque todavía no se puede eliminarlos. Esto hace todo un contexto en que nuestro producto vale el triple de lo que debiera valer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la política de Estado? No la conocemos. Eso hace que los industriales tengamos que planificar para dos meses. Y terminamos siendo un poco informales, desprolijos. Que no nos especialicemos".

Esta es la nota completa al empresario Leo Collino: