LRF: Resultados dispares para los equipos sunchalenses en el debut del Torneo Apertura

Este domingo tuvo continuidad la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero festejó ante el Cervecero con goles de Kevin Muñoz (9m PT) y Matías Scarafía (8m ST). Facundo Blanco (10m ST) convirtió para la visita que terminó con diez por la expulsión de Nahuel Cespedes (39m ST).

Florida de Clucellas ganó 2 a 0 como local al Bicho Verde gracias a los goles de Giuliano Saccone, de penal (23m PT) y Juan Cruz Montenegro (46m PT).

EL PROGRAMA DE LA FECHA 1 DEL APERTURA DE PRIMERA A

Jueves 13/03

Ben Hur 4 – Deportivo Aldao 1

Viernes 14/03

Atlético de Rafaela 0 vs Ferrocarril del Estado 2

Brown de San Vicente 3 vs 9 de Julio 4

Argentino de Vila 2 vs Deportivo Josefina 1

Domingo 16/03

Deportivo Tacural 1 vs Sportivo Norte 2

Sp. Roca 2 vs Peñarol 3

Atlético Juventud 1 vs Atlético María Juana 4

Florida de Clucellas 2 vs Unión de Sunchales 0

Libertad de Sunchales 2 vs Argentino Quilmes 1

LA FECHA 2 TENDRÁ LOS SIGUIENTES JUEGOS: