El Cañonero, vigente Campeón del certamen, viene de dejar en el camino al Deportivo Susana. Por su parte, Argentino eliminó por penales al Deportivo Ramona. La actividad en este martes 4 comenzará a las 17:00 con el partido de los planteles categoría 2013.

COPA DE ORO

Viernes 28/02

Unión de Sunchales 0 (5) vs Sportivo Norte 0 (3)

Argentino de Vila 1 vs Brown de San Vicente 4

Atlético de Rafaela 4 vs Talleres de María Juana 0

Ferrocarril del Estado 2 vs Florida de Clucellas 0

Deportivo Josefina 2 vs Juventud Unida de Villa San José 0

Sportivo Roca 2 vs La Hidráulica de Frontera 0

Atlético María Juana 1 vs Peñarol 2

Martes 04/03

18:00

Deportivo Libertad vs Argentino de Humberto

Deportivo Tacural vs Belgrano de San Antonio

20:30

Sp. Libertad Estación Clucellas vs Sp. Santa Clara

COPA DE PLATA

Viernes 28/02

Deportivo Aldao 6 vs Defensores de Frontera 0

Bochófilo Bochazo 1 vs Independiente de Ataliva 2

Sábado 01/03

Atlético Esmeralda 1 (5) vs 9 de Julio 1 (4)

Lunes 03/03

Zenón Pereyra FC 1 vs Independiente San Cristóbal 2

Martes 04/03

20:00

Deportivo Ramona vs Deportivo Susana

20:30

Deportivo Bella Italia vs Ben Hur

21:30

Atlético Juventud vs Moreno de Lehmann

Miércoles 05/03

21:30

Argentino Quilmes vs Tiro Federal de Moisés Ville