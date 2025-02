El remate de más de 400 toneladas de quesos que la láctea SanCor tenía como garantía de operaciones financieras, anunciado para este viernes 28, no se concretará. Es porque en la resolución judicial que dispuso la apertura del concurso preventivo de acreedores de la cooperativa con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, se indicó taxativamente que “no se haría lugar” a ninguna acción judicial en contra de la firma para no beneficiar a ninguno de los acreedores.

Según se comentó oportunamente, la subasta fue solicitada por el grupo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd, que decidió ejecutar la garantía de un crédito otorgado a SanCor. La definición de la acción judicial derivó en subastar 436.922 kilos de quesos que la firma tiene en los depósitos de las ciudades de Gálvez (Santa Fe) y La Carlota (Córdoba).

No obstante, la medida dispuesta por el juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta Nominación de Rafaela, que entiende en el caso del concurso de SanCor, no da lugar a ninguna acción judicial en contra de la cooperativa láctea para no beneficiar a ninguno de los acreedores, señalaron voceros judiciales.

En los Tribunales de Rafaela se explicó que, “por lo que determina la ley y de acuerdo a lo establecido oportunamente por el juez, quedan suspendidas todas las medidas judiciales por deudas previas a la presentación del concurso, el día 3/2/2025″.

Además, “se deben atravesar todas las instancias que prevé la ley” de Quiebras y Concursos, “comenzando por la verificación de las deudas, la validación de la sindicatura, la propuesta empresarial con el comité de acreedores, la aceptación y validación por parte del juez”.

Crisis

SanCor atraviesa una crisis financiera de más de 10 años. El año pasado, las dificultades se incrementaron al no poder cerrar un acuerdo con inversores que podrían realizar aportes para incrementar la producción diaria de leche, que cayó significativamente a fines de 2024, hasta llegar a unos 170.000 litros diarios actualmente. Debe recordarse que, apenas finalizado el receso judicial de verano, la cooperativa láctea presentó el pedido de su propio concurso preventivo de acreedores, con el fin de poder reestructurar la deuda -calculada en unos 250 millones de dólares- y retomar la actividad con mayor ímpetu.

El juez de Rafaela abrió el concurso y, por esa razón, la ejecución de garantías prendarias quedó suspendida por imperio de la Ley de Quiebras y Concursos. Hace unos días, en su sede de Sunchales, los socios de SanCor realizaron una asamblea extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad la decisión del Consejo de Administración de presentar a la empresa en concurso preventivo.