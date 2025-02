El ciclo lectivo 2025 comenzó en medio de un fuerte conflicto entre los trabajadores de la educación y el gobierno provincial. Este lunes 24, el titular de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, brindó una conferencia de prensa para remarcar la complicada situación económica que atraviesan los docentes el comienzo de clases. En su intervención, enfatizó que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por minimizar la situación, la realidad de los trabajadores de la educación es una sola y está marcada por salarios insuficientes y políticas de ajuste que afectan gravemente el bienestar de las familias docentes.

"La realidad es solo una, no hay dos realidades paralelas. El gobierno cuenta una parte de la historia, pero nosotros contamos la otra. Y la realidad que estamos viviendo los docentes es muy difícil" afirmó Adrián Oesquer.

Paritaria nacional y el reclamo salarial

El líder gremial hizo hincapié en que, a nivel nacional, los docentes se encuentran en un plan de lucha que fue definido por un plenario de secretarios generales de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Este plan incluyó un paro nacional de 24 horas el 24 de febrero, como parte de las protestas por salarios dignos y la necesidad de reabrir la paritaria nacional.

"Estamos pidiendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno ha recortado. Esto representaría un aumento de alrededor de 100.000 pesos anuales para muchos docentes, un monto que realmente marcaría la diferencia" expresó el titular de AMSAFE Castellanos.

Además, explicó que el salario básico de un docente en Santa Fe es de 633.000 pesos sin antigüedad, pero destacó que, en muchos casos, los docentes son el único sostén de sus familias, y la inflación hace que este monto no alcance para cubrir los gastos básicos como el alquiler.

Bajo acatamiento a la medida del paro: "Van extorsionados"

Sobre la consulta con respecto a la gran cantidad de asistentes escolares que estuvieron trabajando en este primer día de clases, manifestaron que "habría que ir y preguntarles porque fueron". Mientras que desde el gremio SADOP, representados por Paola Krauel, mencionaron que fueron "extorsionados" los docentes debido al descuento que Provincia les hace a los que se ausentan a su lugar de trabajo.

El rechazo a la propuesta salarial del gobierno

En cuanto a la propuesta salarial del gobierno provincial, Oesquer detalló que, durante las últimas reuniones paritarias, el ejecutivo ofreció un incremento del 3,1% para enero, 1,9% para febrero y un 5% en total para el trimestre. Según el gremio, estos aumentos no compensan la fuerte pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los docentes en 2024. "El gobierno está proponiendo sumas que, aunque parezcan un aumento, no cubren ni siquiera la inflación del año pasado. En términos concretos, un docente inicial va a recibir 29,824 pesos en su sueldo de enero, pero esto no se acerca ni por lejos a lo que realmente necesitamos para vivir dignamente", explicó.

Además, el dirigente sindical señaló que el gobierno sigue implementando la política de entregar un "presentismo", lo cual, a su juicio, pone en riesgo la salud de los trabajadores al incentivarlos a ir a trabajar enfermos para no perder el "premio" por asistencia perfecta.

"Seguiremos luchando por un salario digno"

Finalmente, Oesquer destacó que la lucha continuará y que AMSAFE Castellanos no bajará los brazos hasta obtener respuestas satisfactorias por parte del gobierno provincial. El rechazo a las propuestas y el apoyo de los docentes a las medidas de fuerza son claros: "La asamblea provincial ha rechazado la propuesta del gobierno. Nosotros seguiremos luchando por un salario digno, por la restitución de derechos y por una educación pública de calidad".