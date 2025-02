Lisandro Mársico: “Voy a proponer la limitación de los mandatos de los legisladores y debatir el tema de la justicia"

Lisandro Mársico, referente del PDP santafesino, acompañado por la docente María Delia Marengo y Nadia Caglieris, primera precandidata a concejal de Sunchales por el PDP, dialogaron con El Eco de Sunchales.

Su postulación produjo asombro porque lo hizo en un cierre contra reloj y se inscribió por fuera de la alianza "Unidos para Cambiar Santa Fe", coalición que conforma el PDP e incluso tiene militantes demoprogresistas que revistan como funcionarios en el gobierno liderado por Maximiliano Pullaro.

"A todos les manifesté que quería ser candidato y que quería competir en esta elección. Me hubiera gustado, quiero ser honesto, competir por el sello de Unidos porque es el sello por el cual yo soy concejal de la ciudad de Rafaela" explica Mársico. "Pero Unidos ungió a Andrea Ochat, como candidata al Departamento Castellanos. Entendía que podía ser yo y no fue así. Entonces conseguimos otro sello que es el Frente para la Esperanza para poder competir".

En tanto, Nadia Caglieris, primera precandidata a concejal de Sunchales por el PDP, aclaró: "Yo quiero ser clara con algo. Nosotros formamos la departamental de Unidos Castellanos. El PDP viene trabajando dentro de Unidos desde que se conformó. Se hace un evento muy grande en Rafaela y asiste el socialismo sunchalense que no son parte de la alianza a nivel local. Entonces, yo a eso no lo entiendo. Qué alguien me explique porque no se eligió al presidente del Concejo Municipal de Rafaela, con la idoneidad y el respaldo que tiene Lisandro Mársico".

El demoprogresista aclaró que el 13 de abril "no se va a elegir, a un senador o a un diputado que queda por cuatro años. En mi opinión, se debe elegir una persona que sepa de derecho, de derecho constitucional, que vaya a reformar la Constitución porque dura 60 días y termina su mandato. Humildemente, tengo cierto expertise sobre el tema. Soy abogado, me desarrollé en el derecho público y soy docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santa Fe y docente de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Santiago del Estero".

Nadia Caglieris remarcó: "La reforma de la constitución provincial es un hecho histórico. Y Lisandro Mársico tiene el perfil profesional que se requiere. Van a encontrar personas conocidas en el Departamento Castellanos, pero lo importante es que voten a la gente más idónea para reformar la Constitución, que hagan foco en eso, independientemente de la cuestión política, partidaria, o si es eficiente o no la función pública que cumple. Hay que enfocarse en la elección de convencionales constituyentes, en la idoneidad del candidato para reformar la constitución".

Mársico se refirió a sus propuestas en caso de acceder a una banca como convencional constituyente: "Voy a proponer la limitación de los mandatos de los senadores y diputados provinciales. Y también quiero debatir el tema de la justicia, la creación de un Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces de segunda instancia y primera instancia" afirma.

"Hoy el Consejo de la Magistratura funciona en el marco de un decreto del Gobernador que lo puede manejar a su arbitrio. Y estamos hablando de la designación de los jueces. Considero que tiene que existir un órgano que funcione dentro del Poder Judicial pero que tenga independencia. Tiene que estar constituida por los académicos, por representantes de la justicia, por un representante del Poder Ejecutivo, representantes de las Cámaras Legislativas que generen un concurso y que salga una terna de postulantes, por ejemplo. De esta manera, se realiza un procedimiento más transparente y no depende de un decreto del Ejecutivo" explicó el candidato a convencional constituyente por el Departamento Castellanos.