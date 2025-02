CopaCiudadSunchales: Unión festejó en el estadio de la Avenida

Los albiverdes volvieron a festejar en el clásico sunchalense después de casi 6 años. En el plantel aurinegro se fueron expulsados Flavio Díaz y Tomás Díaz.

Unión se quedó con la Copa Ciudad de Sunchales 🏆



⚽️ De la mano de Valentín Milanese (cat. 2008), el Bicho Verde derrotó a Libertad por 1-0 y se quedó con el cuadrangular. pic.twitter.com/9Ts4XSCdat — La Página Albiverde (@PaginaAlbiverde) February 17, 2025

Se pone en marcha la 3ra edición de la Copa Departamento Castellanos 2025

El miércoles 19 de febrero , en el estadio del Club Social y Deportivo Bella Italia , dará inicio la tercera edición de la Copa Departamento Castellanos 2025 , un certamen que reúne a 39 equipos de toda la región y que ya se ha convertido en un clásico dentro del fútbol departamental.

La Copa Departamento Castellanos 2025 continuará con una intensa programación de encuentros.

A continuación detallamos el cronograma de partidos para la 1° Fase:

Jueves 20 de febrero

* Talleres de María Juana vs. Ben Hur

* Defensores de Frontera vs. Deportivo Josefina

* La Hidráulica vs. Quilmes

* Tiro Federal de Moisés Ville vs. Sportivo Roca

Viernes 21 de febrero

* San Martín de Angélica vs. Atlético María Juana

* Juventud Unida vs. Deportivo Aldao

* Moreno de Lehmann vs. Deportivo Tacural

* Independiente San Cristóbal vs. Unión de Sunchales

* Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona

Sábado 22 de febrero

* Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda

* Libertad de Estación Clucellas vs. 9 de Julio

* Independiente de Ataliva vs. Ferro

* Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas

Domingo 23 de febrero

* La Trucha FC vs. Argentino de Vila

* Sportivo Aureliense vs. Peñarol

* Belgrano de San Antonio vs. Atlético Juventud

* Zenón Pereyra vs. Sportivo Norte

* Deportivo Susana vs. Libertad de Sunchales