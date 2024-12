Navidad 2024: Cuáles son las estafas a las que tenés que estar atento

Llegó Navidad, fin de año y también llegaron las estafas. Los ciberdelincuentes no pierden oportunidad para aprovechar el espíritu festivo y engañarnos para quedarse con nuestros datos. Pueden intentarlo a través de un posteo de Facebook, un link que nos llega por WhatsApp o un mail con el logo de la empresa.

¿Cuáles son las estafas que están circulando por Navidad y a qué tenés que estar atento para no caer en una?

No, Arcor no está sorteando un iPhone 16 por Navidad: es una estafa





Circula por WhatsApp un supuesto enlace de la empresa argentina Arcor en el que se sortea un iPhone 16 tras completar un cuestionario navideño. Pero es falso: se trata de un caso de phishing, una técnica de suplantación de identidad para sustraer datos personales y bancarios.

El enlace falso lleva a una página web que aparenta ser oficial de Arcor, con el logotipo y la imagen corporativa de la empresa. Allí, el usuario es invitado a responder 4 preguntas sencillas relacionadas con la marca y, posteriormente, resolver una trivia. Una vez respondido el cuestionario, los ciberdelincuentes piden compartir el enlace con varios contactos de WhatsApp para “activar el premio”. Finalmente, la supuesta plataforma solicita datos sensibles, como información personal y bancaria.

Diversos detalles demuestran que se trata de un engaño: por ejemplo, los perfiles de los supuestos usuarios de los comentarios coinciden con los de otra estafa de la misma modalidad en nombre de Farmacity. Los nombres y fotos son los mismos, aunque los comentarios en ambas estafas fueron intercambiados entre los supuestos usuarios.

Desde Arcor aseguraron que en ninguna circunstancia solicitan ese tipo de datos y que todos los contactos que realizan se efectúan a través de sus canales oficiales.

Es falso el link que circula como un cuestionario de Farmacity para ganar $ 300 mil: es un caso de phishing

Circula en WhatsApp un enlace a un cuestionario para responder y ganar $ 300 mil por Navidad en un supuesto concurso promocionado por la red de farmacias Farmacity. Pero es falso.

Se trata de un caso de phishing, una técnica de suplantación de identidad para sustraer datos personales y bancarios.

Diversos indicios indican que la página no es oficial. La página no coincide con la web oficial de Farmacity. La imagen principal del sitio está pixelada, no permite el acceso al menú principal y tiene errores de ortografía. Es similar a la original, pero a simple vista se nota que se trata de una copia falsa.

Desde la empresa aseguraron que la página es falsa y que tanto Farmacity.com como las redes sociales verificadas de la compañía son el único medio de comunicación fehaciente.

No, Coca-Cola no está regalando “efectivo y vales de compras” para celebrar la Navidad: es un sorteo fantasma

Circula en Facebook una presunta publicación que estaría vinculada a Coca-Cola, la cual promete regalar efectivo y vales de compras a los usuarios que interactúen con la página por Navidad. Pero esto es falso: se trata de un sorteo fantasma.

La página de Facebook que ofrece la promoción fue creada en los últimos días y no brinda información sobre las bases o condiciones del mismo. Tampoco presenta datos que permitan verificar su autenticidad o su vínculo con Coca-Cola.

Desde Coca-Cola advirtieron en otras ocasiones que la compañía “no tiene relación con estos mensajes” y “todas las acciones y promociones de la compañía son comunicadas únicamente a través de sus cuentas oficiales”.

¿Cómo evitar caer ante este tipo de estafas?