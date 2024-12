El Senado completó la sanción de la Ley de Presupuesto Provincial 2025

En su tercera sesión del período extraordinario, los senadores provinciales sancionaron la ley de Presupuesto 2025, con lo que marcaron una fuerte diferencia institucional y de previsibilidad económica con lo que sucede a nivel nacional.

La norma no recibió modificaciones respecto de las que ya se habían hecho en Diputados, con lo que solo resta la promulgación del proyecto elaborado por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Se trata del primer cálculo de gastos y recursos diseñado por las actuales autoridades provinciales como herramienta de gestión, con un 190% de crecimiento en obras públicas y bajo el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

En los grandes números del texto de 64 artículos divididos en siete títulos se destaca que crece 135% la inversión en Seguridad para contar con mejores lugares de reclusión y más móviles policiales, entre otros objetivos.

En Educación, el dato saliente es que se trata del área con más recursos, lo que marca su nivel prioritario.

Con dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el texto fue tratado en primer lugar en la sesión al solicitar el jefe de la bancada del oficialismo, Rodrigo Borla, alterar el orden de la reunión para que se vote de inmediato por capítulos, sin disidencias ni abstenciones.

Luego fue el turno de las exposiciones que, como en pocas oportunidades, fueron concisas y acotadas. Hubo dos discursos y apenas otras dos intervenciones, a raíz de una queja de un senador del justicialismo.

Por la mayoría

Primero el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco "Paco" Garibaldi (PS), actuó como miembro informante por la mayoría y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda describió a la norma como una manera de llevar adelante las promesas de la campaña de 2023.

El socialista desarrolló un discurso más político que técnico. "La ley que hemos aprobado establece objetivos y de qué manera cumplirlos y cuáles son las prioridades de gobierno. En definitiva como cumple con el pacto electoral", sostuvo.

Tras mencionar las pautas bajo las que se elaboró el presupuesto, en línea con los establecidos a nivel nacional para un proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional se niega a habilitar en extraordinarias, lamentó: "la Argentina hoy no tiene presupuesto sancionado para el año próximo nuevamente, por decisión -me animo a decir- del gobierno nacional, al que pareciera que le conviene, que le queda cómodo o busca tener como ajustar partidas y tomar decisiones discrecionalmente sin tener que hacer rendiciones de cuentas parlamentarias: es un grave golpe a la institucionalidad de nuestro país", comparó.

Expresó que "existe un marco de federalismo invertido en materia de tributos en el país", dijo que hay deformaciones históricas en ese sentido, pero también presentes que son responsabilidad solo de la actual gestión. "Tenemos un gobierno nacional que ha decidido tener equilibrio fiscal, lo que nos parece correcto, importante sostener esa variable macro económica, pero a qué costo: se recortan partidas a las provincias".

Hoy "se cortaron en un 65% los gastos corrientes a las provincias, y en un 97% las transferencias de capital; la inversión real directa nacional cayó 72%". Para describir "las cargas tributarias para los contribuyentes en la Argentina" citó un libro de Juan Llach "Federales y Unitarios en el Siglo XXI", que establece que "de cada 100 pesos que paga un ciudadano, 86 van a las arcas nacionales, pero solo 13 al conjunto de las 24 provincias argentinas, apenas 1 a los municipios y comunas (y son 2.552 municipios del país). Vaya si no hay concentración en los tributos y no así en las cargas y las responsabilidades que tiene que asumir cada nivel de gobierno". Santa Fe "está llamada a seguir ocupando el lugar de defensa del federalismo, de levantar las banderas para que el Estado nacional alguna vez reconozca las diferencias de cada región para reconocer a todas ellas, no solo al área del Amba".

Apoyo opositor

Rubén Pirola, cómo líder de la oposición en minoría, destacó la voluntad de acompañamiento del bloque Justicialista. Expresó que sucedió lo mismo con muchas otras normas pedidas por el gobernador Maximiliano Pullaro en especial para las leyes de emergencia.

"Esperamos que en el presupuesto 2025 se puedan continuar en cada uno de los 19 departamentos, por igual, las políticas públicas provinciales", indicó. Y advirtió que los bloques opositores no tuvieron las mismas posibilidades de dialogar sobre el presupuesto con funcionarios de la Casa Gris que los legisladores del oficialismo pero que aún así, se decidió votar favorablemente esta norma.

Destacó especialmente un pedido expreso a la vicegobernadora Gisela Scaglia, para que los proyectos de comunicación sobre obras e inversiones elaborados por senadores de su bancada "con necesidades para los departamentos" representados por senadores del peronismo, para que se adjunten al mensaje ya aprobado en su envío al Poder Ejecutivo Provincial.

El Bloque Justicialista del Senado de Santa Fe. En el centro, su presidente Rubén Pirola (Las Colonias), flanqueado por Armando Traferri (San Lorenzo) y Alcides Calvo (Castellanos). Abajo, Osvaldo Hugo Sosa (Vera) y Eduardo Rosconi (Caseros). Gentileza Cámara de Senadores.

Sólo dos renglones

Tras las dos exposiciones, hubo una tercera muy breve y medida, del senador Eduardo Rosconi: "Sólo hay dos renglones para Caseros" en materia de obras a desarrollar en 2025, advirtió y se preguntó: "¿qué tengo yo que pensar sobre esto?".

Mencionó que solo se habla de construir una terminal de ómnibus (sin establecerse en qué localidad) y otros trabajos en una escuela. Su queja despertó el inmediato compromiso del presidente de Borla, como jefe del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, que además indicó que lo había hablado antes con el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).