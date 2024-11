Miriam Monasterolo es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, 1º circunscripción, y a la pregunta del millón responde de manera categórica: "No estamos recibiendo vacunas; a las droguerías ingresan muy pocas dosis que no alcanzan a cubrir la gran demanda en las farmacias".

Y antes de que se formule la segunda, obvia, consulta, aclara: "La situación se estaría normalizando recién en enero. El laboratorio manifestó que la producción no alcanza para cubrir la alta demanda".

Mientras tanto, la gente recorre uno a uno los espacios destinados a la dispensa de medicamentos y consulta sobre la posibilidad de acceder a una de las dosis o directamente a las dos como para almacenar la segunda hasta que corresponda. Hay que recordar que el esquema se completa con dos aplicaciones, con una diferencia de tres meses entre una y otra.

"Armamos listas de espera pero la realidad es que no hay vacunas en la cantidad que se requiere y estamos en la misma situación que meses atrás", dice Monasterolo

El panorama, aclara, es igual en todo el país porque el laboratorio Takeda es el único productor de la vacuna Qdenga y tiene un solo lugar para su elaboración.

El escenario qse repite en varios puntos de la provincia, incluyendo Sunchales, y el país, con gente que ya se colocó la primera dosis y en noviembre debía recibir la segunda; y con otros que fueron en octubre para adquirir su primera dosis y ya no había, así que pasaron a engrosar alguna de las tantas listas de espera. "La entrega está demorada", sintetizó la referente.

Prevención

No obstante, Monasterolo destaca una recomendación que repite a las personas que van a las farmacias en busca de vacunas y en la que autoridades sanitarias vienen insistiendo desde hace meses: "No olvidemos que hay otras herramientas para protegernos del dengue y que no tenemos que dejar de lado, como el descacharrado, el cuidado personal y el repelente".

En ese punto, aseguró que en las farmacias hay repelentes de todas las marcas y en todas las presentaciones, como atomizador, spray, crema, etc. "Al menos hasta ahora no hubo problemas de reposición". Un punto a favor si se compara con la temporada anterior, cuando este elemento básico también estaba en falta.