Javier Pastore: “Fui a Sudáfrica entrenado por el mejor jugador de la historia y como compañero tenía al mejor del mundo”

Javier Pastore es, en palabras del propio Diego Armando Maradona, un"futbolista maleducado" dentro del campo por su forma de jugar dominando el balón con tanta naturalidad. Por teléfono, sin embargo, es extremadamente educado y alegre. Y en esta charla exclusiva con Flashscore, el sitio de resultados de fútbol en vivo, con motivo de un encuentro con fanáticos parisinos previsto para principios de noviembre, repasa su carrera, que empezó en el soleado Palermo, cuando el mismísimo Maradona lo convocó para el Mundial 2010 para jugar con Messi, y que culminó en el primer gran Paris Saint-Germain.

Javier, pronto estará en París para reencontrarse con la afición, la verdadera esencia del fútbol. Parafraseando el título del libro de su compatriota Diego Maradona (Yo soy el Diego del pueblo), ¿usted también se siente un jugador así? (Risas).

¿Cómo no estar cerca de la gente que te quiere por lo que te gusta hacer? Los futbolistas le debemos mucho a la afición, porque nos aprecian como tal. No seríamos nadie sin la gente, y por eso me gusta estar cerca de los aficionados. Es una recompensa que nos damos unos a otros.

Fue Maradona, que te consideraba un "maleducado del fútbol" por tu talento natural, quien creyó en ti como futbolista al convocarte por primera vez para la selección, pocos días antes del Mundial de 2010.

Fue una emoción increíble. Fui a Sudáfrica entrenado por el mejor jugador de la historia y como compañero tenía a Messi, el mejor jugador del momento. Tuve la suerte de poder compartirlo todo con ellos, desde el desayuno hasta la cena, pasando por los entrenamientos y muchos otros momentos, y yo sólo tenía 20 años...

¿Recuerdas alguna atención especial por su parte?

Diego era muy cariñoso con todos nosotros. A las 11 de la noche venía a llamar a nuestra habitación y nos preguntaba cómo nos encontrábamos, si nuestros familiares que nos habían acompañado a Sudáfrica estaban bien. Se ponía a disposición de todos. Y el hecho de que me llamara "maleducado del fútbol" hizo mucho ruido (risas).

Usted tiene en común con él un pasado en Italia. En el sur de Italia, uno de los lugares más sudamericanos fuera de Sudamérica.

Llegué a Palermo con muchas expectativas, nunca olvidaré el recibimiento de la gente en el aeropuerto. Recuerdo haber vivido tanto la ciudad y la cercanía de la gente, con la que me podía relacionar fácilmente, siendo argentino. Palermo es una ciudad preciosa, y allí también conocí a mi mujer. Hace 14 años que estamos juntos y siempre digo que tengo un pedazo de Palermo en mi corazón.

Luego, en el verano de 2011, el histórico traspaso al París Saint Germain por 42 millones.

En aquel momento fue una suma récord para el PSG, donde llegué como la primera gran adquisición bajo propiedad catarí. Creyeron mucho en mí y junto con el Palermo es el equipo que sigo con más pasión.

¿Sintió presión por el enorme desembolso que hizo por su contrato?

En absoluto. De hecho, en el campo nunca sentí presión, siempre jugué como venía, de forma natural. Lo único en lo que pensaba era en jugar, apenas sentía nada a mi alrededor, aunque si vuelvo atrás y miro las imágenes me doy cuenta de que viví momentos muy buenos desde el punto de vista futbolístico.

Aquel gol contra el Chelsea en la ida de cuartos de final de la Champions League 2013/14, ¿fue el cénit de su carrera?

Sinceramente, creo que he jugado varios partidos de nivel, pero es evidente que aquella acción después de varios remates que culminó en gol contra un gran equipo como el Chelsea marcó un momento imborrable, sobre todo porque me acercó aún más a los aficionados. Cuando vi en vídeo las reacciones de ellos, con gente llevándose las manos a la cabeza por la incredulidad de la jugada, yo también me sorprendí. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que había hecho algo magnífico.

En París tenías como compañeros a tantos campeones, y a un entrenador como Carlo Ancelotti.

Carlo es un entrenador de primera, sobre todo en gestión. Si el Real Madrid gana hoy es también por su manera de dirigir al grupo. De él nunca olvidaré su humanidad y empatía.

¿Es cierto que una noche le despertaron para que viniera a celebrarlo con ustedes, los jugadores?

(Risas) Es muy cierto. Estábamos en un restaurante celebrando el primer título de Ligue 1 con la nueva propiedad, y a las dos de la mañana el Pocho Lavezzi le llamó delante de todos nosotros. Carlo estaba dormido, pero contestó de todos modos, pensando que se trataba de algo serio, y ni siquiera veinte minutos después se presentó en el restaurante para venir a celebrarlo con nosotros. Fue algo increíble para un entrenador que ya había ganado tanto. Nos contó muchas anécdotas e historias de su pasado, dando una prueba más de su dulzura. Carlo hacía que sus jugadores le quisieran mucho, y con él en el Psg éramos una auténtica familia.

En 2018, el regreso a Italia. En una Roma que llevaba un año huérfana de Totti.

En cuanto me enteré de la posibilidad de volver a Italia me alegré muchísimo. La Roma es uno de los grandes equipos de Italia y había muchas ganas de hacerlo bien.

¿Quizá demasiadas? ¿Como si las expectativas fueran demasiado altas?

A título personal, el primer año no encontré el equilibrio con el entrenador de entonces (Eusebio Di Francesco), que me hacía jugar más en el centro del campo como interior y me obligaba a defender demasiado. Luego llegó Paulo Fonseca y todo cambió a mejor para mí desde el punto de vista táctico, aunque entonces me frenó una lesión de cadera, que me mantuvo de baja un año y medio. Todo ello en un equipo que había depositado tantas expectativas en mí, lo que fue una pena.

Queda, sin embargo, en la retina de los aficionados giallorossi su primer gol ante la Atalanta. Y no un tanto cualquiera, sino un taconazo de campeón.

También fue una de esas jugadas que realizaba con naturalidad, sin esfuerzo. Igual que fue una de esas que volví a ver en vídeo más tarde y me di cuenta de lo extasiada que estaba la gente en el estadio por lo que había hecho.

En la Roma jugó con Daniele De Rossi, otro tótem del club de la capital.

Estaba seguro de que se convertiría en entrenador, porque conmigo ya dirigía en el campo. Es alguien que vive para el fútbol y quiere conocer muchos aspectos de él. Y también sabía que iba a jugar en Argentina por todas las preguntas que me hacía sobre nuestro fútbol, conocía a todos los equipos y a todos los jugadores de la liga argentina, era increíble. Sin embargo, su aventura como entrenador de los giallorossi terminó muy pronto. Estoy seguro de que le irá muy bien en el futuro, porque es una persona que sabe mucho de fútbol y sabe combinar los conceptos antiguos y modernos de este deporte. Y es una persona que sabe gestionar el grupo, todo el mundo ha hablado muy bien de él.

¿Quién ha sido el mejor futbolista con el que ha jugado?

Con Ibrahimovic, lo digo con los ojos cerrados. En general, aparte de Messi, con quien jugué en la selección, diría que él ha sido el mejor. Luego, como delantero centro puro, para mí Cavani era único. Desde Palermo desarrollé un gran entendimiento con él, tanto dentro como fuera del campo, donde preparaba el mate y también el asado para nosotros, los más jóvenes (risas). En el campo sabía dónde encajaba incluso antes de verlo. Después de Messi creo que Neymar fue el más brillante, veía cosas que los demás no veían, tenía una creatividad única. Y luego hay otro....

¿Quién?

Ilicic. Nos divertimos mucho con él en Palermo. ¡Muy divertido!