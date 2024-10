En la Sesión Ordinaria del jueves 24 de octubre, el Concejo Municipal en pleno aprobó seis Minutas de Comunicación, con diferentes requerimientos para el Departamento Ejecutivo.

Uno de esos pedidos, presentados por el bloque Juntos por el Cambio, está referido a la convocatoria a reunión del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural de Sunchales (Ordenanza Nº 1898).

A la hora de los fundamentos, la concejala Giusti hizo referencia a Minutas anteriores con las mismas características, por ejemplo lo relacionado a la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “que luego de tanto solicitar y requerir por vías formales e informales se fueron concretando las reuniones. La misma Minuta se aprobó en torno a la Mesa de Género, que durante todo el 2024 no tuvo reuniones”.

Luegó agregó: “Pero hoy me quiero centrar en las reuniones del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural, que si bien en algunas hojas de los informes de secretarios que todavía no pasaron por aquí, vendrán en la próxima sesión extraordinaria, se mencionan algunas líneas destinadas al Consejo en cuestión, lo cierto es que no se han concretado reuniones. Hay instituciones que están esperando presentar sus proyectos y que vean la luz, sobre todo porque la mayoría tienen que ver con inversiones para las refacciones de estos patrimonios y el paso del tiempo hace que el dinero pierda su valor. Aquello que tenía proyectado una entidad a principio de año, difícilmente pueda completarse en su totalidad en octubre”.

Listado completo de las Minutas aprobadas el jueves 24 de octubre

Personal municipal

Autoría: Carolina Giusti y Laura Balduino

Solicita al DEM, a través de la Secretaría que corresponda y en un plazo de cinco días hábiles, un informe detallado y actualizado de la nómina de personal, empleados municipales y trabajadores municipales, indicando apellido, nombre, categorías, fecha de ingreso, funciones, monto percibido, condiciones (contratado con aportes, transitorio o personal de planta) y jefes responsables.

A su vez, se requiere, tal como lo establece la Ordenanza N°2940, un informe de-tallado y actualizado sobre la nómina de agentes municipales que se encuentran en estado de contratados con monotributo, indicando apellidos, nombres, categoría de monotributo, actividad registrada, CUIT, monto mensual percibido, horas mensuales trabajadas y jefes responsables de las áreas. Se debe adjuntar los contratos de locación de servicio en caso de corresponder.

Autoría: Carolina Giusti y Laura Balduino

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría que corresponda y en un plazo que no supere los cinco días hábiles, informe a este Cuerpo Legislativo el horario de trabajo, espacio físico asignado para el desarrollo de las actividades y especificar qué actividades llevan a cabo tanto de la Sra. Micaela Bossio como del Sr. Matías Acastello.

Transparencia e Información Pública

Autoría: Carolina Giusti y Laura Balduino

Requiere al Departamento Ejecutivo Municipal, que de manera urgente dé cumplimiento al Artículo 2º de la Ordenanza Nº 2079/2011, que dispone la publicación mensual en la página web de la Municipalidad de la ejecución presupuestaria, con la desagregación de partidas y subpartidas, informando de cada una de ellas monto presupuestado, erogación acumulada, saldo y porcentaje de ejecución, de todos los periodos mensuales adeudados.

Dicho requerimiento debe realizarse en forma eficaz, detallada, veraz y formal dando así cumplimiento específico de la requisitoria legislada y a la finalidad común que persigue su creación.

En caso de no poder cumplir con lo solicitado por algún problema externo, se requiera que dicha información sea remitida lo más urgente posible vía digital a la casilla de correo electrónico oficial del Concejo Municipal.

Agroquímicos

Autoría: Santiago Dobler

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que en un plazo de 10 días, remita información acerca del cumplimiento del Artículo 22° de la Ordenanza N° 2405 (Adhiere a la Ley Provincial Nº 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su Decreto Reglamentario Nº 0552/97), comunicando a este Cuerpo Legislativo quién es el profesional a cargo de su Órgano Técnico de Aplicación.

Obras

Autoría: Pablo Ghiano

Solicita al DEM comunique en el término de 15 días corridos, la modalidad de ejecución de la obra Plan de Cañería de Impulsión y Red de Distribución Cloacal para un sector de barrio Sur y áreas DUF2 de la ciudad de Sunchales.

De ser ejecutada por empresa privada, comunique número de Decreto y/o Resolución para la adquisición del servicio de mano de obra.

Como así también información que demuestre el llamado público por medio digitales y/o físicos y enlace de la web oficial con la publicación del llamado. Adicionalmente, informe los mismos ítems para la compra de los materiales que son parte de la obra.