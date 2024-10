PreFederal: El clásico definirá quien pasa a semifinales

Durante el segundo fin de semana de octubre se pusieron en marcha los Playoffs del Torneo PreFederal 2024 que organizan la Asociación Rafaelina y Oeste Santafesino, donde se definieron los ocho mejores equipos que siguen en competencia.

De los clasificados, sólo tres equipos de la ARB lograron seguir en la competencia. Ellos son Atlético de Rafaela, Libertad de Sunchales y Unión de Sunchales. Junto a ellos, avanzaron Atlético San Jorge, Trebolense, Santa Paula de Gálvez, Atlético Sastre y Juventud Unida de Cañada Rosquín.

Tomando en cuenta la tabla general que se conformó para la etapa de mata-mata, los cruces en la próxima instancia de competencia son los siguientes: Atlético San Jorge vs Juventud Unida, Trebolense vs Atlético, Santa Paula vs Atlético Sastre y Libertad vs Unión.

A partir de los Cuartos de Final, las series serán al mejor de tres encuentros, comenzando en la cancha del mejor posicionado. Los enfrentamientos correspondientes al juego número 1 serán durante el fin de semana del 18 de octubre, jugando el partido número 2 el fin de semana del 25 de octubre. De ser necesario un tercer partido, se hará el domingo 27 de octubre.

Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, buscando a los dos finalistas que tendrán su boleto para disputar el Torneo Federal 2025.