En la noche del miércoles 25 se puso en marcha la segunda fecha de la Copa Desafío Clásicos de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el triunfo de Atlético de Rafaela sobre Florida de Clucellas por 2 a 1.

Este jueves 26, se jugaron otros tres encuentros.En el Germán Soltermam, 9 de Julio ante Peñarol igualaron sin goles; el reciente campeón Absoluto, Ferrocarril del Estado se impuso 2 a 1 a Atlético Esmeralda y en María Juana, Atlético y Brown de San Vicente empataron 2 a 2.

Este viernes, Ben Hur jugará con el Deportivo Libertad de Sunchales en barrio Parque Ilolay, encuentro que comenzará a las 21:00. También en esta jornada, a las 22:00 jugarán Deportivo Aldao y Atlético Juventud.

El resto de los encuentros irán el domingo 29, con el siguiente programa: 15:30 Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte; 16:30 Unión de Sunchales vs. Deportivo Tacural, y Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona.