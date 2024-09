Este miércoles 18 se pondrá en marcha la fecha inaugural de 1° División y Reserva del tercer torneo de la Primera A.

En la localidad de Colonia Aldao –clásico regional-, a las 21:30 (Reserva a las 20:00), Dep. Aldao chocará contra Dep. Tacural.

El jueves 19 de septiembre habrá tres adelantos: a las 19:30 (Reserva a las 18:00), 9 de Julio vs. Atlético; a las 21:30 (Reserva a las 20:00), Peñarol vs. Ferro; y a las 22.00 (Reserva a las 20:30)-, Florida vs. Atlético de Esmeralda.

El viernes 20 de septiembre, a las 21:30 (Reserva a las 20:00)-, Brown de San Vicente recibirá a Argentino Quilmes.

El domingo 22 de septiembre se jugarán estos cotejos: a las 11:00 (Reserva a las 9:30), Atlético Juventud -hará de local en cancha de Quilmes- vs. Ben Hur; a las 15:30 (Reserva a las 14:0), Sportivo Norte vs. Dep. Ramona; a las 17:30 (Reserva a las 16:00), Atlético de María Juana vs. Argentino de Vila.

El lunes 23 de septiembre, a partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30) se llevará adelante el clásico sunchalense entre Libertad y Unión en el estadio “Dr. Plácido Tita”. La decisión de postergar el partido hasta el lunes y no jugarlo el fin de semana está relacionado con un pedido del Club Unión, ya que el domingo 22 estará definiendo su permanencia en el Federal A. También por la falta de disponibilidad de efectivos policiales para brindar la seguridad del evento deportivo.

Final del Absoluto de Primera A

El pasado lunes por la noche se realizó la reunión del Consejo Directivo liguista y entre los temas tratados en el Orden del Día se llevó a cabo el sorteo de localía y cancha para la disputa de la Final del Absoluto de 1° División de Primera A entre Ferrocarril del Estado de Rafeala –eligió la cancha de 9 de Julio- y Dep. Aldao –había propuesto la de Unión de Sunchales-.

De esta manera, el encuentro decisivo se jugará el próximo domingo a las 15:30 en el estadio “Germán Soltermam” los “ferrocarrileros” serán locales por tema organizativo y se vivirán 90 minutos apasionantes para conocer al mejor de la temporada 2024.