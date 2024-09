El Consejo Federal dio a conocer este miércoles 11 las designaciones arbitrales para la novena y última fecha de la segunda fase del Federal A. En la Zona Reválida B, los tres partidos que involucran a equipos que pelean por mantener la categoría se disputarán el lunes 16, en el horario unificado de las 15:30.

Uno de ellos será el que sostendrá Unión de Sunchales en Salta ante Juventud Antoniana. El Bicho Verde depende de si mismo y con un triunfo se salva del descenso, pero si pierde o empata dependerá de los resultados de los equipos entrerrianos, que serán locales: Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá a El Linqueño y Defensores de Pronunciamiento a Crucero del Norte.

LA PROGRAMACION

Domingo a las 11:00: Douglas Haig vs. Boca Unidos (José Díaz) y a las 15:30 Sarmiento de Resistencia vs Independiente de Chivilcoy (Mariano Agli).

Lunes a las 15:30: Juventud Antoniana de Salta vs. Unión de Sunchales (Luis Martinez, San Rafael); DEPRO vs. Crucero del Norte (Nelson Bejas) y Gimnasia vs. El Linqueño (César Ceballos).

Recordemos que los seis primeros de Zona seguirán en carrera en los play offs por la Reválida, salvo que alguno esté en descenso, con lo cual ocupará su lugar el siguiente clasificado.

De la tabla general que incluye primera y segunda etapa, los dos últimos perderán la categoría.