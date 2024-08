“Este tipo de declaración sin duda alguna ayuda a visibilizar la figura del donante de órganos, dándole un lugar primordial y el reconocimiento a su figura y la de su familia, y también ayuda a generar conciencia sobre este acto altruista”, argumentó Di Stefano, quien además es impulsora de jornadas de reflexión y concientización sobre la materia.

A través de la aprobación, también se incorpora la fecha al Calendario Escolar del Ministerio de Educación, a fin de promover la realización de actividades y proyectos, con el objeto de reflexionar y concientizar sobre la donación. Además, se invita a todos los municipios y comunas a adherir a la ley.

Cabe recordar que el 29 de agosto de 1999, un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Rosario se cobró la vida de Antonella Trivisonno. Frente a este hecho, sus padres tomaron la decisión de donar sus órganos para salvar otras vidas.

“Ese acto de solidaridad, inusual para la época, fue un ejemplo y por sobre todas las cosas, una enseñanza sobre el significado de ser donante, y por este motivo se eligió esta fecha”, explicó la presidenta del Bloque de la UCR.

“Debemos tomar conciencia y facilitar a la población conocimientos sobre el proceso de la donación de órganos”, sumó la legisladora, y marcó como necesario brindar herramientas a la sociedad a través de charlas, talleres, eventos culturales, folletos, libros de texto y todo tipo de material explicativo sobre la temática, utilizando diferentes canales de comunicación.

Silvia y Alejandro, los papás de Antonella, estuvieron este jueves 29 en la Legislatura, en momentos en que el Senado le otorgó sanción definitiva a esta norma. Vale mencionar que desde el fallecimiento de la pequeña de seis años, toda la familia comenzó a involucrarse en campañas de concientización sobre la importancia de donar órganos y salvar vidas.

Concluída la sesión del Senado, Silvia aseguró que “la donación es una actitud de vida y no una decisión ante la muerte. Por eso decimos que donamos los órganos de Antonella por cómo vivió y no por cómo murió”. En el mismo sentido, afirmó que “entre muchas otras cosas, donar tiene que ver con decisiones y con ejercer el derecho de elegir qué quiero hacer. Tiene que ver con darnos, porque la donación no sólo se refiere a sangre, tejidos y órganos sino a que lo mejor de mí viva en otro, viva en vos”, dijo.

Alejandro, por su parte, destacó lo especial de este 29 de agosto y afirmó que “abrazando a todas las familias donantes, hacemos el mejor homenaje a quienes permitieron que alguien más siga viviendo porque en nosotros, ellos continúan haciendo historia”.