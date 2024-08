Cuando el partido se encaminaba al 0 a 0, Pablo Mazza abrió el marcador para el equipo de Adrián Aranda a los 44 minutos del segundo tiempo con un remate cruzado. Y a los 47' apareció Mauro Bárzola para anotar la igualdad para el "Bicho Verde".

Se completará este domingo

La sexta fecha de la Zona B de la Reválida se completará este domingo 25 con tres partidos: 15:00, Crucero del Norte vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay; 15:30, El Linqueño vs. Defensores de Pronunciamiento y 17:00, Juventud Antoniana de Salta vs. Sarmiento de Resistencia.

