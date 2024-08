Estos son algunos conceptos vertidos de Mariana Dagatti, directora de la Asociación Civil Lazos, en la entrevista brindada por El Eco de Sunchales:

-"En Sunchales creció la problemática de las adicciones como en todo el mundo. Y tenemos que trabajar en la prevención porque no lo podemos evitar y fortalecernos para no depender de todo lo que va surgiendo".

-"En Sunchales como en otros lugares, la edad de inicio de consumo es cada vez menor y esa realidad problematiza aún más la situación y los pronósticos son aún más complejos porque un cerebro en desarrollo empieza a consumir una droga, la hace propia en su crecimiento y va a ser mucho más difícil que se desprenda de esa sustancia a futuro".

-"Hay grupos de personas adultas que asisten a Lazos. La mayoría de ellas tienen problemas con el consumo de alcohol y van por su propia voluntad. Obviamente también hay casos de dependencia a la marihuana, cocaína y sicofármacos".

-"Con los adolescentes es más complejo y hay un alto porcentaje que es por consumo de drogas. Y a esa edad es difícil que pidan ayuda porque no ven como un problema una adicción cuando está instalada como una moda o se consume socialmente. Y para la familia no es tan fácil advertirlo en una primera etapa. Es diferente a un consumo problemático donde no hay dependencia cotidiana pero cada episodio es muy fuerte".

-"Los resultados de un tratamiento están directamente relacionados con el compromiso de la persona que debe asumir que tiene un problema. Es difícil y las estadísticas de recuperación son bajas. El dispositivo de Lazos es ambulatorio y eso implica un esfuerzo muy grande del paciente y del entorno que no solo comprende a la familia".

-"Lazos es la primera institución en Sunchales que nace hace 12 años para abocarse exclusivamente al abordaje del consumo problemático de drogas y otras sustancias. Fuimos creciendo de a poco según la demanda y diseñamos un tratamiento ambulatorio que comenzó con dos días a la semana y hoy tiene una modalidad diaria. El equipo está conformado por 9 profesionales (sicólogas, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, profesor de actividad física y especialista de gastronomía) y hay muchos talleres y grupos terapéuticos. Si una persona necesita asistencia, puede acercarse a la asociación civil y no es excluyente que no tenga recursos para pagar el tratamiento. Los recursos económicos provienen de la Municipalidad de Sunchales, el aporte provincial de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), la masa de asociados, empresas que colaboran desinteresadamente y también de quienes utilizan los servicios de Lazos y pueden pagar el tratamiento".