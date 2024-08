Este lunes 19 el gobierno de la provincia anunció la implementación del nuevo bono digital, a su vez que comunicó que el gobierno compensará económicamente a los afiliados del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) que hayan pagado plus médico a partir de septiembre.

Del mismo modo, el ministro de Economía, Pablo Olivares, reportó que a los médicos que cobren plus se les descontará el monto del estímulo que Iapos paga a los profesionales por emisión de recetas digitales. Si el monto no fuera suficiente, se descontará de las carteras en las que cobre el profesional denunciado.

Con respecto a la disposición anunciada, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Daniel Rafel, dijo a UNO Santa Fe que "es ilegal", y que "cualquier abogado demanda a la provincia y le gana".

"Esto no sirve para nada, esto es política, porque no van a resolver el problema del plus ni de la financiación de la salud, la plata les va a seguir sin alcanzar. Tengo una visión de que todo esto es pirotecnia, no sirve, porque el déficit que tiene el Iapos es muy importante", consideró.

Sobre este déficit, Rafel dijo que "el sistema lo determina así", ya que "no le alcanza para funcionar ni el aporte del afiliado, ni el patronal, que es el 9% en total, que va destinado para la obra social sobre el sueldo básico".

"No le va a alcanzar nunca para financiar la medicina actual", sentenció el vicepresidente del Colegio, a la vez que reiteró que "lo que se pide de copago es para completar la diferencia entre el valor que el Colegio dice que se debe cobrar, y lo que en realidad le llega al bolsillo del profesional que atiende por Iapos".

La Asociación Médica de Rosario salió a defenderse

“Siempre hubo mecanismos para actuar contra el cobro de adicionales en medicina, pero la realidad los arrasa. Si el financiamiento es adecuado se termina el cobro extra, porque el médico cuida los convenios. No queremos dejar de atenderlo porque es una fuente de trabajo muy grande”, afirmó Dardo Dorato, presidente de la Asociación Médica de Rosario (AMR), en comunicación con "El primero de la mañana" de LT8.

El titular de AMR manifestó que el atraso en los aranceles pone en jaque estas prestaciones ya que los profesionales se hacen cargo de alquiler, servicios, insumos y salarios, entre otros rubros.

Dorato sostuvo que el Colegio de Médicos plantea que los médicos deberían cobrar entre 18 mil y 22 mil pesos como “consulta ética”, según la especialidad .

Consultado sobre los castigos anunciados para aquellos profesionales que sean denunciados por cobro de plus, el presidente de la asociación médica negó que eso genere algún temor: “No son nuevos estos mecanismos”, resaltó.

Una ley para equilibrar costos

El presidente del Colegio de Médicos de Rosario, Alberto Tuninetti remarcó la importancia de debatir la ley de honorarios dignos, presentada por la diputada y ex ministra de Salud provincial Sonia Martorano.

La iniciativa establece que el sector financiador deberá abonar como mínimo el honorario ético digno que estipula el Colegio de Médicos, lo que no solo contribuiría a recomponer los ingresos y mejorar los plazos de cobro, sino que también sería una referencia para abordar una situación recurrente en los últimos tiempos: la desactualización del valor de la consulta en un contexto inflacionario.

La presentación en la Legislatura santafesina se realizó en octubre de 2023 y lleva como título "Honorarios médicos mínimos". Consta de 9 artículos en los que se detallan, entre otros, los plazos de cancelación de los honorarios y se establecen las pautas claras para un salario mínimo que contemple la situación socioecónomica de la Argentina.

