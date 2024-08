El torneo Clausura de Liga Rafaelina de Fútbol ya conoce a su primer finalista y es Atlético de Rafaela que anoche cumplió con el trámite y derrotó por 1 a 0 a su homónimo de María Juana con el gol de Ignacio Grandoli a los 13 de la segunda parte para quedarse con la Zona A.

En barrio Los Nogales, Ferro no pudo quebrar la resistencia de Florida de Clucellas que aguantó hasta el final y logró llevarse un empate sin goles para la localidad. A su vez, en el "Néstor Zenklussen", Ben Hur venció 2 a 1 a Brown de San Vicente.

También se disputaron otros dos partidos con relevancia en el tema del descenso. Quilmes derrotó como visitante por un 1 a 0 al Deportivo Ramona y condenó al "Super Depor" a jugar su permanencia en la categoría frente a Argentino de Vila. El último partido, en el que se mataron a goles, fue en Tacural entre Deportivo y Atlético Esmeralda donde el local derrotó en un verdadero partidazo por 5 a 4 al conjunto "azulgrana" que también deberá revalidar su lugar en la división enfrentando a Juventud de Rafaela.

La continuidad del último capítulo del Clausura de Primera A seguirá hoy con dos adelantos: a las 21:30, Atlético Juventud –hará de local en cancha de Quilmes - recibe a Libertad con el arbitraje de Claudio González; y en Sunchales, a las 20:30, Unión enfrenta 9 de Julio, con el contralor de Guillermo Vacarone.

El domingo 18, a las 11.30, definen la Zona B, Sportivo Norte vs. Deportivo Aldao. Y se enfrentarán Argentino de Vila vs. Peñarol.

El DT Gustavo Giorgi deja Libertad de Sunchales

En recientes declaraciones periodísticas, el entrenador decidió que este jueves será el último partido de este ciclo.

"El Flaco" charló este martes con PaloyGol.com.ar y explicó los motivos para cerrar un nuevo ciclo en la institución aurinegra. "No tiene nada que ver con los resultados que han sido buenos en estos dos años. Solo desgaste, me quiero tomar un tiempo sin fútbol. Necesito renovarme en todo sentido.", dijo el DT.

Además, consultamos a Gustavo si ya había comunicado su decisión con el plantel de Libertad. "Ya lo veníamos hablando con los dirigentes y termina todo bien. El jueves será mi último partido."

"Ésto es reciente, ya te digo, quiero descansar, no tengo ganas de agarrar nada por un tiempo. Salvo que sea algo muy superador y eso no va a llegar. Por eso es momento de parar la pelota.", agregó Giorgi sobre su futuro inmediato y lejos del fútbol.

Gustavo Giorgi es uno de los reconocidos entrenadores de los últimos años tanto en LRF como en la región. "El Flaco" tuvo experiencias como DT de 9 de Julio y Libertad en el Torneo Regional Amateur, también realizó una gran campaña al frente de Independiente de Ataliva, equipo con el que obtuvo varios títulos en el ascenso liguista.

A comienzos de diciembre de 2022 regreso a Libertad de Sunchales y el próximo jueves, desde las 21.30 frente a Atlético Juventud, en cancha de Quilmes, cerrará una nueva etapa en la institución aurinegra.

Se viene la "Copa Desafío Clásicos" 2024

Este martes 13, desde Liga Rafaelina de Fútbol se confirmó la disputa de un tercer torneo oficial de Primera A. Será una vez finalizado el Torneo Absoluto y se llamará "Copa Desafío Clásicos" 2024. La idea es completar el calendario de la temporada para no quedar con varios meses sin actividad hasta el próximo año.

La primera etapa de la competencia será en grupos. Habrá seis grupos, con tres equipos en cada uno de ellos. Cada equipo jugará dos partidos correspondientes a su zona y un tercer juego que será "el clásico" (interzonal) rival o por emparejamientos. Serán dos ruedas.

La primera fecha tendrá los siguientes cruces:

9 de Julio vs Atlético de Rafaela

Peñarol vs Ferrocarril del Estado

Florida de Clucellas vs Atlético Esmeralda

Juventud vs Ben Hur

Libertad de Sunchales vs Unión de Sunchales

Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural

Brown San Vicente vs Argentino Quilmes

Sportivo Norte vs Deportivo Ramona

Atlético María Juana vs Argentino de Vila

EL FIXTURE COMPLETO HACIENDO CLICK AQUÍ

En una segunda instancia, los seis ganadores de grupos y los dos mejores segundos conformarán el cuadro de cuartos de final que será a partidos de ida y vuelta, menos la final que será a un solo juego para definir el campeón.