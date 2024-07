LRF: Libertad ganó y Unión perdió en la cuarta jornada del Torneo Clausura

En la tarde de ayer finalizó la 4ª fecha del Clausura de la Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol.

Libertad fue superior y lo pudo plasmar rápidamente en el marcador ante 9 de Julio. Los goles: 13m PT, 18m PT y 9m ST Enzo Fernández; 2m ST Gonzalo Aragón) vs. 9 de Julio 1 (46m ST Facundo Maldonado).

En tanto, Unión no pudo aprovechar la localía y cayó ante el Chupaleche. El gol albiverde fue convertido a los 26m ST por Francisco Grazzolo) vs. Atlético María Juana 2 (45m PT Maximiliano Weisheim y 10m ST Mariano Racca).

OTROS RESULTADOS DE LA FECHA 4

Viernes 12/07

Brown de San Vicente 1 vs Atlético de Rafaela 2

Sábado 13/07

Atlético Juventud 3 vs Sportivo Norte 0

Ben Hur 0 vs Ferrocarril del Estado 1

Domingo 14/07

Argentino de Vila 1 (5m PT Manuel Bustos) vs Atlético Esmeralda 2 (10m ST y 31m ST Román Sotelo)

Peñarol 2 (1m ST Lisandro Berli y 40m ST de penal Brian Bork) vs Florida de Clucellas 0

Deportivo Ramona 1 (33m ST Nicolás Peralta) vs Deportivo Tacural 2 (30m PT Andrés Mandrille y 38m ST Danilo Colmbani)

Argentino Quilmes 2 (16m PT y 3m ST Alejandro Fumilla) vs Deportivo Aldao 1 (17m PT de penal Oscar Tarasco)

LAS POSICIONES

ZONA A: Ferrocarril del Estado 9, punto; Ben Hur 7; Brown de San Vicente 7; Atlético de Rafaela 7; Atlético María Juana 7; Peñarol 7; Argentino de Vila 6; Atlético Esmeralda 3; Florida de Clucellas 1.

PRÓXIMA FECHA (5°): Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, Atlético Esmeralda vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Argentino de Vila, Atlético María Juana vs Ben Hur.

INTERZONAL: 9 de Julio vs Atlético de Rafaela

ZONA B: Sportivo Norte 7, puntos; Atlético Juventud de Rafaela 7; Libertad 7; Deportivo Tacural 7; Deportivo Aldao 6; Argentino Quilmes 6; 9 de Julio 4; Unión de Sunchales 3; Dep. Ramona 1.

PRÓXIMA FECHA (5°): Deportivo Aldao vs Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Unión de Sunchales vs Atlético Juventud.