En la Sesión Ordinaria del jueves 27 de junio, el Cuerpo Legislativo en pleno reiteró la solicitud para la urgente puesta en funcionamiento de la Fiscalía Adjunta, remarcando la necesidad de que el Dr. Juan Manuel Puig, quien prestó juramento el 19 de diciembre de 2023, se instale definitivamente en Sunchales.

El pedido ya había sido tratado en el mes de marzo, a través de la aprobación de la Minuta Nº 1205, con el mismo requerimiento para el Ministerio Público de la Acusación.

“En aquel momento remarcaba que, evidentemente, los tiempos burocráticos no coinciden con la situación acuciante que vivimos los sunchalenses. Es lamentable que a tres meses no se haya encontrado un lugar acorde a su instalación definitiva, si es como nos han manifestado ese el problema. Si es así creo no se han hecho los esfuerzos necesarios”, expresó la concejala Laura Balduino.

Luego afirmó: “También conocemos que no solo se requiere de un espacio físico sino además el trabajo de dos auxiliares, habiéndonos anoticiado que la Municipalidad deberá hacerse cargo de estas dos personas por falta de presupuesto del MPA. Llevamos poco más de seis meses del nombramiento del Fiscal y seguimos igual que en diciembre”.

“El hecho de instalar la Fiscalía en la ciudad no dará inmediata solución a la inseguridad, pero sí permitirá al vecino tener mayor cercanía, información y celeridad en los procesos, ejemplo de ello es la revisión de las cámaras de seguridad. Durante el pasado fin de semana tomamos conocimiento de no menos de diez hechos, sólo en un fin de semana. Incluso momentos antes del inicio de esta Sesión recibimos imágenes y grabaciones de tres comercios víctimas de la delincuencia en horas de la noche”, continuó Balduino.

Para finalizar agregó: “No podemos permitir, si bien es entendible, que todos los esfuerzos y refuerzos estén concentrados en Rosario, que el interior quede totalmente desprotegido. Es nuestro deber como Concejales defender nuestro lugar, a nuestros comerciantes, a nuestros vecinos y vamos a continuar insistiendo y gestionando para que se realicen todas las acciones necesarias, a efectos de mitigar lo que los sunchalenses venimos sufriendo diariamente”.