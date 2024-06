LRF: Esta tarde, el Cañonero recibe a Deportivo Ramona

Este segundo certamen tendrá el mismo formato que el Torneo Apertura, pero con las localías invertidas. Los Cañoneros tendrán la incorporación de Gonzalo Aragon que ya esta disponible para el partido de este viernes 21.

Aragon es un volante ofensivo de 26 años, proveniente de Americano de la Liga San Martín. Los que no continúan en el equipo aurinegro son Marcos Quiroga y Nahuel Albornoz.

La próxima semana, llegaría otra cara nueva al plantel conducido por el entrenador Gustavo Giorgi.

Resultados de la 1º Fecha del Clausura:

9 de Julio 2 - 2 Atlético Juventud

Brown SV 3 - 1 Argentino Vila

Este viernes se disputarán cuatro partidos. A partir de las 15:30 hs –Reserva a las 14:00 hs-, Dep. Libertad enfrentará de local a Dep. Ramona –tendrá el debut del experimentado delantero Rubén Ramírez; y en la localidad de Esmeralda, Atlético cotejará ante Ferro –incorporó en las últimas horas al volante creativo Gastón” Monserrat. En Rafaela tendremos dos cotejos: a las 16:30 hs –Reserva a las 15:00 hs-, Atlético vs. Ben Hur; y a las 22:00 hs –Reserva a las 20:30 hs-, Argentino Quilmes vs. Peñarol.

El domingo 23 de junio se completará la jornada con tres encuentros: a las 11:30 hs –Reserva a las 10:00 hs-, Dep. Aldao vs. Unión de Sunchales; a las 15:30 hs –Reserva a las 14:00 hs-, Dep. Tacural vs. Sportivo Norte; y a las 16:00 hs, –Reserva a las 14:30 hs-, Florida vs. Atlético María Juana.