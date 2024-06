El gobernador se refirió a la posibilidad de reformar el régimen previsional en la Provincia de Santa Fe para dar una solución al déficit de Caja de Jubilaciones. Al respecto, sostuvo que “somos claros y ponemos los números arriba de la mesa, no ocultamos ningún problema, para que la sociedad también lo pueda comprender: la Caja este mes va a tener 40.000 millones de pesos de déficit con lo que es el pago de aguinaldos”, y graficó que el impacto del déficit es el equivalente a “40 kilómetros de ruta, son ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia, son más de los 840 patrulleros que estamos comprando”.

“Yo entiendo que esto no es justo - continuó Pullaro -, pero yo no tengo que gobernar solamente para los empleados públicos, tengo que hacerlo para toda la sociedad. Lamentablemente la Caja tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja. Pero no significa que le vamos a sacar derechos a ningún trabajador; al contrario, estamos defendiendo los derechos de los futuros jubilados de la provincia de Santa Fe, porque el problema de la Caja es cada vez más grande, y es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema”, completó.

A favor de sanción de la Ley de Bases

El gobernador provincial Maximiliano Pullaro se manifestó a favor de la sanción de la ley Bases luego de su aprobación en el Senado y se mostró en sintonía con el rechazo del capítulo de Ganancias discutido en el marco del paquete fiscal.

En diálogo con la prensa, Pullaro resaltó: "Creo que es importante para que el Gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso, es un mensaje a los mercados de que el Presidente está logrando tener una norma que tanto buscó y que nos va a permitir lograr recibir inversiones fundamentalmente del exterior para que nuestras economías se puedan beneficiar. Lo valoro de manera positiva".

"Quisiéramos tener el acompañamiento del Gobierno nacional para que nos permita y nos dé los recursos que tal vez antes venían como subsidios al transporte, al sistema educativo, la obra pública cortada, subsidios a medicamentos de alto coste, alimentos para personas carenciadas. Todo esto lo sostenemos con recursos propios como el caso de reparaciones de rutas nacionales con fondos propios, cosa que no nos corresponde cuando la provincia sigue aportando tres veces más de lo que vuelve", continuó.

A propósito de la compleja relación con Nación en la gestión de recursos para las provincias, Pullaro indicó: "No vamos a dejar de gestionar ni de pelear por los recursos que entendemos que merecemos, pero la provincia de Santa Fe no se va a arrodillar ante nadie".

Rechazo a las modificaciones en Ganancias

Consultado por su postura sobre el rechazo del capítulo que modificaba el régimen de impuesto a las Ganancias y bienes personales, el mandatario provincial destacó: "Los legisladores nacionales entienden por qué lo han hecho de esa forma. Entendemos que hubo una corrección entre lo que se había votado en Diputados porque se aumentaron los montos no imponibles".

"Lo manifesté públicamente, el impuesto a las Ganancias era algo que a mí no me gustaba. Entendía que era el momento de gravar a las grandes riquezas en Argentina, a los que más bienes tienen para hacer un fondo y salir adelante logrando ese 1,5% del PBI para saldar la deuda y salir adelante. Lamentablemente esto no fue así", enfatizó.