Durante la semana pasada se conoció que SanCor CUL realizó una propuesta a Héctor Ponce, secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina que fue analizada el viernes 7 de junio en una asamblea desarrollada en el Auditorio del CET Atilra de Sunchales. En el encuentro participaron trabajadores que actualmente mantienen retención parcial de tareas en la cooperativa láctea.

Este lunes 10, "Nuestra Voz", el canal oficial de Atilra, emitió un comunicado donde el cuerpo de delegados del gremio de Sancor confirmó el principio de acuerdo para destrabar el conflicto que mantienen por casi 8 meses con la empresa que tiene casa central en Sunchales, pero que todavía faltan cuestiones a revisar.

Los representantes de los trabajadores negaron la existencia de un bloqueo que para la cooperativa existió: "Jamás la bloqueamos y hubo al respecto constataciones de todo tipo de autoridades. Y si hubiéramos querido hundir a la empresa, bastaba con pedir la quiebra por la deuda sindical, de obra social y salarial y listo. Y no dimos ese paso porque ETÍN siempre nos inculcó que debemos luchar por nuestros derechos preservando la fuente de trabajo".

“Los trabajadores y trabajadoras de Sancor mantienen actualmente una retención parcial de tareas, pero una propuesta de la cooperativa originó una instancia de diálogo con el secretario general de Atilra, Héctor Ponce”, dice el comunicado.

No se conoce la letra chica de la propuesta, pero el gremio la calificó como el fruto de un esfuerzo de ambos lados. “Es solo el primer paso, el problema aún no está resuelto”, sostuvieron los delegados de la cooperativa. "La propuesta se conocerá luego de que las partes terminen de ponerse de acuerdo y suscriban el convenio en la secretaría de Trabajo de la Nación que, de no mediar imponderables, se estaría firmando durante el mes de junio".

La voz de los trabajadores mencionó que se trata de una propuesta que está condicionada a lograr determinados objetivos por parte de la empresa. “En líneas generales, responde a los requerimientos que realizamos en los expedientes sustanciados en el Ministerio de Trabajo, que como todos ya saben, en definitiva, no es otra cosa que abonar los salarios en forma íntegra y suministrar ocupación efectiva, además del reclamo de diferencias salariales adeudadas”.

Los delegados de Atilra se encargaron de resaltar la tarea de Ponce en todo este tiempo: "Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro Secretario General Héctor "Etin" Ponce, y a todas las compañeras y compañeros afiliados que confían en ATILRA y en nuestra tarea de delegado y delegada. Reiterar también que es importante recibir una propuesta de parte de la empresa, pero que es solo el primer paso para destrabar el conflicto y repensar en un proyecto que ponga en valor a la Cooperativa. Nadie mejor que nosotros conoce y quiere a la empresa".