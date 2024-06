En su apertura de este nuevo centro de salud, llevada adelante este lunes 10, estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

La inauguración del Sanatorio GO San Nicolás abre un nuevo capítulo en la salud pública y privada del país. El acento en esta prueba piloto está puesto en subsidiar la demanda y no la oferta. El Seguro Médico Municipal, como fue llamado este sistema, busca darle cobertura médica a los ciudadanos que no poseen obra social.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de la hermana del presidente y Martín Menem, el ministro de Salud, Mario Russo, y el ex intendente de dicha ciudad Santiago Passaglia. "A través del Seguro Médico Municipal (voucher de salud) se le da cobertura médica a casi 50.000 vecinos que no tenían obra social, es decir, a un 30% de la población", destacó Menem en su cuenta de X (ex Twitter).

El sistema se implementó a través de una credencial digital, utilizando el DNI del usuario como número de afiliado. Esto permite tener un control de las atenciones brindadas. "La credencial digital, de hecho, funciona con token tal cual lo hacen todas las obras sociales, desde la web de la municipalidad", explicó el titular de la cámara baja.

El municipio paga solo por aquellas prestaciones médicas al vecino que le corresponden, específicamente las relacionadas al primer nivel de atención. "De esta forma, pone solo los recursos en la demanda. El sector privado invierte en la oferta del resto", finalizó Menem.

La gestión libertaria, desde la campaña presidencial, viene promoviendo la necesidad de dejar de subsidiar a la oferta y sí hacerlo con la demanda, en sectores como la educación, la salud y el transporte. Como prometió Javier Milei antes de ganar las elecciones, el sistema de vouchers ya comienza a ser una realidad y esta vez fue el turno del sistema de salud.

"San Nicolás, la primera ciudad con vouchers de salud”, celebró, por su parte, el ex intendente Passaglia, quien además remarcó: "Creemos que la salud tiene que ser la mejor para todos los ciudadanos para que cada uno, tenga o no tenga obra social, pueda tener la libertad de elegir quien cuida mejor a su familia".

"Mediante una credencial digital que le entregamos a todos aquellos que no tienen obra social, se les brinda cobertura en instituciones privadas adheridas. Es decir, que pasamos a subsidiar la demanda y no la oferta. Así estamos destinando los recursos del estado directamente y de manera eficiente a cada persona que lo necesita, pagando solo por la atención que recibe mientras que el resto de los gastos recaen en el privado", finalizó.