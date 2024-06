LRF: Esta noche, se define la Zona B del Torneo Apertura

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa más apasionante, con la respectiva definición.

En la zona B, todo depende de Deportivo Aldao, que lidera con 18 puntos y este miércoles recibirá a Sportivo Norte (10). El otro que llega con chances es Libertad (16) que hoy recibirá a Atlético Juventud (4).

Si allí hay una victoria de los aldaenses, Libertad quedará en el segundo lugar; si hay paridad habrá desempate en cancha neutral el día domingo para conocer el rival de Ferro en la final; y si hay triunfo de Sportivo, el Cañonero y “Bichos Colorados” volverán a animar una final liguista.

Plantel Deportivo Aldao

TODO EL PROGRAMA DE LA FECHA 9 Y ÚLTIMA:

Miércoles 5/6

21.30hs

Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado

Brown San Vicente vs Ben Hur

Peñarol vs Argentino de Vila

Deportivo Aldao vs Sportivo Norte

Deportivo Libertad vs Atlético Juventud

Viernes 7/6

20.30hs

9 de Julio vs Unión de Sunchales

Domingo 9/6

15.30hs

Atlético de Rafaela vs Atlético María Juana

Atlético Esmeralda vs Deportivo Tacural

Argentino Quilmes vs Deportivo Ramona



LAS POSICIONES

ZONA A: Ferrocarril del Estado 20, puntos; Ben Hur 16; Atlético de Rafaela 13; Brown de San Vicente 12; Atlético María Juana 10; Peñarol 10; Atlético Esmeralda 9; Florida de Clucellas 7; Argentino de Vila 6.

ZONA B: Deportivo Aldao 18, puntos; Libertad de Sunchales 16; Unión de Sunchales 14; Argentino Quilmes 13; Deportivo Ramona 13; Sportivo Norte 10; 9 de Julio 7; Deportivo Tacural 6; Atlético Juventud 4.