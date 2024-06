Tenso momento se vivió en Autoservicio El Once con un robo a mano armada

En el interior del comercio, había clientes y los empleados se estaban organizando para comenzar la atención de la tarde. El individuo recorría las góndolas simulando ser un consumidor pero al notar que una de las cajeras se encontraba sola, la amenazó con un revólver y le exigió que le entregue todo el dinero que tenía.

La cajera en la desesperación, sacó el dinero de la caja y se lo tiró al piso, para que el ladrón lo junte. El malviviente recogió lo que pudo y se dio a la fuga por calle Italia, continuando por calle Dentesano hacia el este.

Una persona que se encontraba en el lugar, empezó a perseguir al caco hasta darle alcance, logrando retener al ladrón en la esquina de Julio A. Roca y Urquiza, quitándole el dinero que había robado, pero el delincuente pudo zafar de la situación y se escapó. Ante la huida dejó abandonada una bicicleta que utilizó para el robo.

En declaraciones al sitio digital Sunchales Día x Día, Edgardo Gamarra, titular del Autoservicio El Once manifestó: "Gracias a Dios, más que un robo, fue un mal momento que vivió una de nuestras cajeras. Justo había gente afuera que se dio cuenta del suceso y salió a correrlo, haciendo que el delincuente perdiera parte del botín. Una persona incluso lo alcanzó y recuperó prácticamente toda la plata, pero igualmente el dinero es secundario, lo más importante ahora es la salud de nuestra empleada. El dinero se recupera pero una vida no, imaginate que te apunten con un arma de fuego, no sabes cómo puede reaccionar o qué puede hacer”.