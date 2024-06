Fue un partido de ida y vuelta, donde prácticamente no hubo medio campo. Ambos necesitaban ganar para no perderle pisada al líder, Deportivo Aldao y se dio un partido abierto.

Comenzó mejor Unión. Ruffini tuvo un par de buenas respuestas y a los 13’ minutos, los locales se encontraron con un penal por mano de Bravo. Remate cruzado de Nellen y gol, pese a la buena estirada de Ruffini.

En el complemento, cuando el Cañonero ya tomaba riesgos y se exponía a las contras rivales, llegó la igualdad a los 19 minutos del segundo tiempo. Tras un corner y varios rebotes, Flavio Diaz convertía el gol pero Silvio Ruiz pitó infracción antes y señaló penal para Libertad. Se hizo cargo Enzo Fernández y con un fuerte remate estableció la igualdad.

Con el empate entre el Deportivo Tacural y el Deportivo Aldao, Libertad es el único equipo que aún sigue con chances de adueñarse del liderazgo de la Zona B aunque ya no solo dependerá de si mismo (está obligado a ganar ante Atlético Juventud) sino que estará pendiente del resultado que obtenga Deportivo Aldao y Sportivo Norte. Ferrocarril del Estado ya se aseguró el liderazgo en la Zona A y es uno de los finalistas que definirán al campeón del Torneo Apertura de LRF.

En Reserva fue derrota 2 – 0.

Resumen del partido:

Unión: Romero; Lorenzale, Tarasco, Re, Baudin, Peralta (Duarte); Nellen, Allassia, Gonzalez (Porra); Luque y Grazzolo (Piccone). Suplentes: Sanchez, Ruatta y Escobar. DT: M. Milanese

Libertad: Ruffini; Bravo, Singer, Diaz, Correa; Costamagna (Maidana), Visetti, Saavedra (Veliz), Fernández; Quiroga y Cesana. DT: G. Giorgi.

Terna arbitral: Silvio Ruiz, Cazzaniga y Celiz.

Goles: 13’ Nellen (U) y 64’ Fernandez (L)

POSICIONES ZONA A

Ferrocarril del Estado 20 puntos; Ben Hur 16; Atlético de Rafaela 13; Atlético María Juana 12; Brown 11; Peñarol 10; Esmeralda 9; Florida 7 y Argentino de Vila 6.

POSICIONES ZONA B

Deportivo Aldao 18 puntos; Libertad 16; Unión 14; Quilmes y Ramona 13; Sp. Norte 10; 9 de Julio 7; Dep. Tacural 6 y Juventud 4.

PROXIMA FECHA (ULTIMA)

Zona A: Florida vs. Ferro; Atlético Rafaela vs. Atlético María Juana; Brown vs. Ben Hur; Peñarol vs. Argentino de Vila.

Zona B: Dep. Aldao vs. Sp. Norte; 9 de Julio vs. Unión; Libertad vs. Juventud; Quilmes vs. Ramona.

Interzonal: Esmeralda vs. Tacural.