Este domingo, en la continuidad de la séptima jornada del Apertura 2024 de la máxima divisional, en la ciudad de Sunchales, a partir de las 11:30 –Reserva a las 10:00-, Unión recibirá a Deportivo Libertad en una nueva edición del clásico sunchalense.

Cuando restan dos fechas para finalizar el Torneo Apertura, el liderazgo de la Zona B aún está en juego. Deportivo Aldao, el puntero con 17 unidades, juega más tarde con Deportivo Tacural y en caso de un traspié, se le presentará la oportunidad a los equipos sunchalenses. El equipo que se adueñe del primer lugar en la Zona B enfrentará al ganador de la Zona A para conocer al Campeón del Torneo Apertura liguista.

Por la tarde, desde las 15:30 hs –Reserva a las 14:00 hs-, se jugarán estos partidos: Atlético María Juana vs. Brown de San Vicente, Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Atlético Esmeralda vs. Florida de Clucellas y Argentino Vila vs. Deportivo Ramona.

Más tarde, a partir de las 16:30 hs –Reserva a las 15:00 hs-, Deportivo Tacural será anfitrión de Deportivo Aldao.

Zona B: Deportivo Aldao 17 pts; Libertad de Sunchales 15 pts; Quilmes 13 pts; Unión de Sunchales 13 pts; Deportivo Ramona 10 pts; 9 de Julio 7 pts; Deportivo Tacural 5 pts; Juventud 4 pts (+1) y Sportivo Norte 4 pts (-1).