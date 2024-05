“Si bien en una primera instancia planteamos el premio para el sector público -porque allí el problema es mucho más crítico y tiene que ser resuelto de forma inmediata y efectiva-, estamos teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen los docentes del sector privado, que tienen un desempeño importante en las aulas, que son importantes para la educación de nuestros chicos y chicas, y merecen también recibir este premio. Así que estamos implementándolo para que estén incorporados en el mes de mayo”, dijo el ministro.

Asimismo, indicó que la medida se adoptó “teniendo en cuenta el pedido de las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, que nos pidieron expresamente que los tengamos en cuenta, y que los incorporemos al premio”.

Representantes de las asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada mantuvieron en abril una reunión con las autoridades del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep) en relación al anuncio del programa de asistencia perfecta. En una nota, por su parte, el Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec) había manifestado que “acompañan las negociaciones respecto al incentivo docente para quienes registran asistencia perfecta”.

Fuego cruzado con Sadop

No obstante, la polémica se abrió con el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). Goity acusó al sindicato de ser contradictorio: “A pesar de las contradicciones en las cuales incurrió el gremio Sadop, donde primero hizo publicaciones realmente muy polémicas, muy agraviantes en términos personal e institucional, y luego planteó que iba a hacer acciones judiciales. Independientemente de la actitud de esta dirigencia gremial, nosotros creemos que los docentes del sector privado se merecen también recibir el premio”.

En ese sentido, el titular del Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, aseguró que “nosotros nunca lo pedimos, siempre lo hemos criticado”, a este extra monetario que se paga al docente que no compute inasistencia. A lo que añadió: “No queremos premios, queremos un salario acorde a la inflación”.

Consultado sobre si considera que algunas patronales de colegios privados sí van a estar a favor de que se incorpore la asistencia perfecta al sector, Bayúgar respondió: “Seguramente, porque son empleadores los dos -el Estado Provincial y nuestros patrones-, y no les gusta que hagamos paro. Quieren encontrar la forma o el instrumento que nos impida realizar medidas de fuerza”.

¿Y dónde está el decreto?

El titular del Sadop Santa Fe, además, sostuvo que lo que está haciendo el gobierno es un “amedrentamiento para con los docentes en general, al amenazar con los descuentos. Y ahora, a pesar de habernos dejado afuera durante mucho tiempo, dicen que estamos contemplados o incorporados a este régimen del premio por asistencia perfecta o al descuento de ese premio por inasistencia. Casualmente, antes de un paro”.

“No hablemos más, que muestren el decreto. Estamos hablando de un premio que se aplica a casi 100 mil trabajadores de la provincia, que somos todos los docentes, y no está el decreto. ¿Cómo es eso posible?”, cuestionó.

Asimismo, consideró que “es bastante raro, particular”. “¿Por qué no está publicado en el boletín oficial el decreto? ¿Por qué se oculta tanto? ¿Qué pasa? No es una cuestión de diligencia solamente. Me parece que tienen que mostrarlo, porque los ministros dicen que ‘no es salario’, pero una especulación mía es que sí es salario. Hace falta la norma y en función, podremos tomar medidas y opinar más seriamente”, indicó.

Paro y movilización

La docencia privada llevará a cabo el paro de actividades del 8 y 9 de mayo, en conjunto con el magisterio público. Sobre si el acatamiento puede ser bajo, Bayúgar acotó: “Con todo este apriete, alguna disminución puede haber en la masividad del paro, más el día 8, pero el paro va a existir, no va a haber clases. Ahora, el día 9 que se den por vencidos”. Esa jornada coincide con el paro general nacional previsto por la CGT.

El Sadop también se movilizará el miércoles en la marcha de Amsafe, pero será una acción más localizada en la capital provincial, por lo que se convoca a los docentes santafesinos y a la comisión directiva.