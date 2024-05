LRF: Unión goleó a Atlético Juventud

En la Zona B, en el estadio "Agustín Giuliani" (Quilmes), este viernes 3, Atlético Juventud enfrentó a Unión de Sunchales. El Bicho Verde se quedó con un contundente triunfo por 4 a 1. Con los tres puntos adentro, los sunchalenses alcanzaron la punta junto al Deportivo Aldao (10 pts.), pero con un partido más.

Julián Volken abrió el marcador para Atlético Juventud pero en el segundo tiempo, Brian Nellen, Darío Rostagno, Thiago Alassia y Uriel Porra, de tiro penal, convirtieron para los sunchalenses.

Goles: 10' Julian Volken (AJ), ST: 7' Brian Nellen (U), 13' Darío Rostagno (U), 30' Thiago Alassia (U) y 46' Uriel Porra -p- (U).

En tanto, por la Zona A, San Vicente, Brown y Florida de Clucellas igualaron 0 a 0. En Reserva fue 3-0 para el local.

SIGUE EL DOMINGO

15:30

Deportivo Ramona vs Sportivo Norte

Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural

Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao

Ben Hur vs Atlético María Juana

Peñarol vs Atlético Esmeralda

20:30

Argentino de Vila vs Ferrocarril del Estado

POSICIONES

ZONA A: Ferrocarril del Estado 10, puntos; Atlético de Rafaela (*) 7; Ben Hur 7; Peñarol 7; Florida de Clucellas 7; Brown de San Vicente 7; Atlético Esmeralda 6, Atlético María Juana 3; Argentino de Vila 3.

ZONA B: Deportivo Aldao 10, puntos; Unión de Sunchales 10; Libertad de Sunchales 9; Argentino Quilmes 6; Atlético Juventud 4; Deportivo Ramona 4; Deportivo Tacural 4; Sportivo Norte 4; 9 de Julio 0 (*)

(*) partido pendiente.