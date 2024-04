El oficialismo en la Cámara de Diputados logró este martes 30, a la mañana, aprobar la ley Bases, que ya tiene media sanción y seguirá su curso en el Senado. La Libertad Avanza consiguió un amplio apoyo de las bancadas más cercanas del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y bloques minoritarios provinciales. El tablero indicó un resultado de 142 votos a favor y 106 en contra a pocos minutos de las 9:00, tras unas 20 horas de debate en el recinto. Hubo cinco abstenciones de algunos radicales y de la Coalición Cívica.

Tras la votación en general comenzó la votación en particular, que se dio por capítulos, aunque en algunos ítems espinosos la oposición pidió en vano que se vote por artículo. Pasadas las 14:00, el oficialismo ya había logrado aprobar cada una de sus reformas, cuyos puntos salientes son los poderes especiales para el Presidente, las privatizaciones y la reforma laboral.

Tras un cuarto intermedio se pasará a votar en general y en particular el paquete fiscal, que ingresó al Parlamento como una iniciativa separada. Si hay media sanción, ambos proyectos serán girados al Senado para su posterior tratamiento.

La aprobación en general fue una foto prematura seguramente festejada por la Casa Rosada, que anoche mandó a recorrer los pasillos del Congreso a Karina Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para cerrar filas internas. Esta mañana de martes fue Nicolás Posse el que mandó sus espadas: se mostraron en el balcón principal del recinto José Rolandi y María Ibarzabal, funcionarios del jefe de Gabinete que estuvieron en el punteo final del texto de las leyes.

Milei festejó con bombos y platillos el verano pasado cuando logró la aprobación en general de la primera versión de la ley Bases, que luego echó por la borda en la votación en particular tras una seguidilla de derrotas apenas en los primeros artículos. Ahora los libertarios buscan traspasar ese fantasma.

El oficialismo consiguió sus apoyos para la aprobación de la ley Bases en general entre sus aliados incondicionales del PRO, parte de la UCR y de Hacemos Coalición Federal --tras la ruptura de la Coalición Cívica con el bloque que conduce Miguel Pichetto--, la fuerza de los gobernadores peronistas no kirchneristas Innovación Federal, más bloques provinciales minoritarios. Incluso se acercó al recinto la libertaria Marcela Pagano justo para la votación, luego de haber estado este lunes “mal de salud”, dijeron en su entorno, la misma excusa que se conoció tras la ruptura del bloque por la crisis en la comisión de Juicio Político que iba a encabezar Pagano y que derivó en la eyección de Oscar Zago al frente del bloque.

Una foto aparte brindó el bloque de la Unión Cívica Radical: no solo mostró un respaldo, sino también abstenciones: los cuatro legisladores referenciados en Facundo Manes. También la lilita Mónica Frade se abstuvo de votar.

“Esta votación me recuerda al día de la marmota”, se burló en su discurso durante la madrugada el socialista Esteban Paulón. “Por una cuestión de egos no le quieren dar al Presidente los poderes que necesita”, sostuvo la legisladora libertaria Lilia Lemoine cuando le tocó hablar durante la madrugada dentro del recinto. “Es ridículo y la gente que los está mirando va a ver cómo le van a negar facultades porque les cae mal que les dijo 'ratas' y no los miró cuando vino” al Congreso, subrayó la diputada nacional.

“Fue una noche larga y oscura”, le puso términos poéticos Miguel Pichetto al debate cuando le tocó dar su discurso de cierre al debate. “La ley tiene contenido”, afirmó. El jefe del espacio HCF defendió las medidas más polémicas sobre la ley Bases: “El famoso RIGI es para la explotación minera, petrolera y gasífera”, apuntó. Elisa Carrió había lanzado la sospecha de que habilitaría el lavado de dinero del narcotráfico. También justificó la reforma laboral que está incluida en la ley, para salvar el capítulo laboral del DNU 70/23 frenado por la Justicia. La medida impone una fuerte restricción a la llamada “industria del juicio”, la ampliación del periodo de prueba e institucionaliza el fondo de desempleo. Al final Pichetto le envió un mensaje a Milei: “Esperemos que el Presidente encuentre un camino de diálogo constructivo con el Congreso”.

“Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, sino al pueblo de la Argentina que alberga una esperanza”, lanzó en su momento el radical Rodrigo de Loredo, que hizo una intervención que cerró con tono épico y gritos a viva voz en la que intentó cuestionar al Gobierno pero admitió que parte de la UCR acompañará la ley Bases. “Le damos una cosa y le quitamos otra. Le damos herramientas y le quitamos las excusas. Puedo ver la luz al final del túnel. La suerte está echada”, afirmó el diputado cordobés. “Intervenimos con reformas todos estos textos. Nos cuesta mucho la ley de Bases, porque se pone en juego la estatura republicana del Presidente, a quien observamos con un ejercicio autoritario a inestable”.

El jefe de bloque reveló que desde el oficialismo le pidieron retirar hace apenas 48 horas la moratoria previsional, que finalmente saldrá acotada, con un fuerte perjuicio para las mujeres prontas a la edad jubilatoria. De Loredo además cuestionó que en la reforma laboral, que también presentó originalmente la UCR y que fue muy depurado, finalmente se amputó su propuesta de quitar los aportes sindicales, así como que se agraven los bloqueos de los gremios. Esos incisos iban a generar un fuerte rechazo de la CGT.

A Leopoldo Moreau le tocó en nombre de Unión por la Patria encabezar el discurso de cierre del rechazo, que encabezó el rechazo, alertó que “este proyecto no hace más que repetir los fracasos del pasado, pero agravados”. El diputado apuntó contra sus pares “que dicen que hay que darle las herramientas a Milei” y arremetió: “Cinco meses en el calendario es muy poco, pero han sido más que suficientes para saber hacia dónde se dirigen”.

“El objetivo de esta ley es hacerle una reforma al Estado. Se van a eliminar trabas burocráticas que asfixian. Todo esto serviría para terminar con el Estado elefante que tenemos en la Argentina. Menos Estado es más libertad”, cerró a su vez Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza para dar paso a la votación en general.