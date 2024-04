LRF: Esta noche, el Cañonero juega en Rafaela

El pasado martes por la noche en forma presencial y virtual se desarrolló una nueva sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol y entre los distintos temas de la Orden del Día se conoció la programación de la 4° Fecha del Apertura de 1° División y Reserva de Primera A.

Todo comenzará este jueves 25 de abril en el estadio “Agustín Giuliani” de Argentino Quilmes donde 9 de Julio – hará de local y viene de tres derrotas consecutivas - enfrentará a un encumbrado Dep. Libertad de Sunchales - escolta a un punto de Unión de Sunchales y Dep. Aldao en la Zona B -. En encuentro comenzará a partir de las 21:30 y Reserva a las 20:00.

¿Cómo sigue?

Este viernes 26 de abril tendremos tres adelantos por este cuarto capítulo de la máxima divisional liguista: a las 21:00 hs –Reserva a las 19:30 hs-, Ferro vs. Ben Hur; a las 21:30 hs –Reserva a las 20:00 hs- Atlético de María Juana vs. Unión de Sunchales; y a las 22:00 hs –Reserva a las 20:30 hs-, Florida de Clucellas vs. Peñarol.

El próximo domingo 28 de abril culminará la jornada con estos cotejos: a las 13:30 hs –Reserva a las 12:00 hs-, Atlético de Rafaela vs. Brown de San VicenteM; a las 16:30 hs –Reserva a las 15:00 hs- Sportivo Norte vs. Atlético Juventud, Dep. Tacural vs. Dep. Ramona, Dep. Aldao vs. Argentino Quilmes y Atlético de Esmeralda vs. Argentino de Vila.

Las posiciones

- Zona A: Ferro 9 puntos; Florida de Clucellas, Ben Hur y Brown de San Vicente 6; Atlético de Rafaela y Peñarol 4; Argentino Vila y Atlético Esmeralda 3; Atlético María Juana 0.

- Zona B: Unión de Sunchales y Dep. Aldao 7 puntos; Dep. Libertad de Sunchales y Argentino Quilmes 6; Atlético Juventud, Dep. Ramona, Dep. Tacural y Sportivo Norte 3; 9 de Julio 0.

