El Gobierno oficializó el bono de $70.000 en mayo para jubilados que cobren menos de $190.141

El mandatario chubutense Ignacio Torres denunció que la Nación retuvo 13.500 millones de pesos de la coparticipación y anunció que si no le transfieren esos recursos, la provincia no entregará petróleo y gas. La controversia se origina en una deuda contraída por la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que depende de la Nación. Chubut solicitó refinanciarla pero el gobierno nacional la descontó directamente.

"A nadie le va a faltar un alimento", pero "no se hará una transferencia a quien no esté en regla", dijo el vocero presidencial en alusión a los comedores que podrán solicitar este auxilio. Fue un día después de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera que "la comida no puede ser variable de ajuste".