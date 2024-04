Bullrich plantea llevar a los 12 años la edad de imputabilidad a menores que cometan delitos

Patricia Bullrich se reunió en Buenos Aires este jueves 4 con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, donde encabezaron una nueva reunión del Comité de Crisis de Rosario, donde se evaluaron los primeros avances de la implementación del Plan Bandera en la ciudad.

Ambos funcionarios valoraron positivamente la marcha del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para bajar los indicadores de violencia en Rosario. Pidieron, también, que el Congreso avance "rápido" en sancionar leyes en materia de seguridad, especialmente la norma destinada a bajar la edad de imputabilidad para los menores que delinquen.

Bullrich adelantó que en los próximos días la administración libertaria que preside Javier Milei enviará al Congreso nacional un paquete de proyectos para enfrentar el crimen organizado, al tiempo que explicó que las seis iniciativas diseñadas se presentarán "en paralelo" a la discusión de la ley ómnibus, ya que se trata de comisiones distintas las que se verán afectadas a cada uno de los dos tratamientos.

Este viernes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Bullrich realizó un balance sobre la reunión: "Concluimos que estamos en un alerta permanente en Rosario. Sabemos de la existencia de muchos brazos de las organizaciones criminales que han intentado dominar la ciudad en estos tiempos. Y si bien no podemos hablar de números debido a la conmoción que causaron estos cuatro asesinatos (dos taxistas, un chofer de colectivos y un playero de una estación de servicios), quiero darle confianza a la población de Rosario de que estamos por el buen camino".

En ese sentido, la ministra destacó que el trabajo del comando unificado entre fuerzas provinciales y federales "está funcionando muy bien" y además comentó que "el nivel de detenciones y de secuestro de drogas, el esclarecimiento del caso de las amenazas a (la familia del futbolista) Di María y la detención del presunto asesino del playero nos marca que estamos recorriendo un camino importante".

En el marco de la detención de un adolescente de 15 años como principal sospechoso del asesinato del playero Mauro Bussanich, la ministra fue consultada sobre si ratificaba su postura de bajar la edad de imputabilidad. En ese sentido, fue contundente: "Absolutamente, es algo que defiendo desde hace muchos años. Nunca hubo una buena recepción de parte del Congreso en tratarlo pero creo que esta vez va a suceder. Vamos a presentar proyectos sobre organizaciones criminales, para que la pena mayor recaiga no solo en los cabecillas sino para todos los miembros".

Acerca de a cuánto debería bajar la edad de imputabilidad, Bullrich sorprendió con su respuesta: "Eso es algo que seguimos debatiendo. Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito"

Sobre si tenían registrados delitos graves en los que hubiera menores de 12 años involucrados, Bulrich explicó que "hay muchos delitos menores, pero lo que se puede hacer con esto es lograr que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual". Y remarcó: "Esto pasa en Uruguay".

En la ampliación de su explicación, la titular de la cartera de Seguridad nacional indicó:"La posibilidad de imputar y aplicar, no ya la cárcel, sino medidas educativas, de resarcimiento o la devolución de los bienes robados, por ejemplo, es algo que vemos como positivo. Lo que se está analizando es cómo lograr que los jóvenes no escalen en la red delictual y no se conviertan en sicarios de una banda, como pasó con el asesino de Bussanich".