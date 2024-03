Todo el programa de partidos de la fecha 1:

Jueves 21/03

Unión de Sunchales 0 vs Deportivo Aldao 0

Atlético Juventud 2 (15m PT Facundo Blanco y 30m ST Julián Volken) vs 9 de Julio 0

Ferrocarril del Estado 4 (1m PT Guillermo Funes, 40m PT Federico Malano y 10m ST Claudio Albarracín y 36m ST Matías Clemenz) vs Atlético Esmeralda 2 (2m ST y 26m ST Nahuel Sandrone).

Viernes 22/03

21.00: Argentino Vila vs Brown de San Vicente (Leandro Aragno)

Domingo 24/03

17.00: Ben Hur vs Atlético de Rafaela

17.00: Dep. Ramona vs Dep. Libertad

17.00: Sportivo Norte vs Dep. Tacural

17.00: Peñarol vs Argentino Quilmes

18.00: Atlético María Juana vs Florida de Clucellas



