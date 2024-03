El equipo albiverde liguista viene participando en la Copa Departamento Castellanos, en la fase Copa de Plata, y esta semana, en un partido adelantado, debutará en el Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. El árbitro del cotejo será Franco Ceballos, siendo acompañado en sus laterales por N. Luque y S. Galeano.

Este fin de semana comienza el Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. El torneo está conformado por 18 equipos divididos en 2 zonas de 9 equipos cada una. Se jugará a una rueda y habrá una interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona disputarán un partido final en cancha neutral.

ZONA A: Peñarol, Ben Hur, Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Esado, Argentino de Vila, Brown de San Vicente, Atlético de María Juana, Florida de Clucellas y Atlético Esmeralda.

ZONA B: Argentino de Quilmes, Sportivo Norte, 9 de Julio de Rafaela, Atlético Juventud, Libertad de Sunchales, Unión de Sunchales, Deportivo Ramona, Deportivo Aldao y Deportivo Tacural.

El Cuerpo Técnico del plantel superior que competirá en la LRF está compuesto por el DT Marcelo Milanese; AT: Ezequiel Cinturión y PF: Gastón Vergara.

El plantel está compuesto por los siguientes jugadores;

Arqueros: Romero, Lautaro; Astore, Rodrigo y Sánchez, Alexis.

Defensores: Lorenzale, Bautista; Allasia, Kevin; Hansen, Gonzalo; Baudín, Iván; Duarte, Mateo; Re, Matías; Peralta, Lautaro; Montenegro, Santino y Tarasco Michel.

Mediocampistas: Pautasso, Nicolás; Allassia, Thiago; Escalada, Francisco; González, Lucas; Porra, Uriel y Cabral Juan Pablo.

Delanteros: Rostagno, Darío; Luque, Paulo y Strak, Thiago.

El plantel también cuenta con más jugadores de su cantera, surgidos de las inferiores que en principio jugarán en la reserva unionista





Todo el programa:

Jueves 21/03

21.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao

22.00hs Atlético Juventud vs 9 de Julio

22.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético Esmeralda

Viernes 22/03

21.00hs Argentino Vila vs Brown de San Vicente

Domingo 24/03

17.00hs Ben Hur vs Atlético de Rafaela

17.00hs Dep. Ramona vs Dep. Libertad

17.00hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural

17.00hs Peñarol vs Argentino Quilmes

18.00hs Atlético María Juana vs Florida de Clucellas