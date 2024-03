Unión se despidió de la Copa Departamento Castellanos

Síntesis del partido



BROWN (1): Nahuel Nocera; Martín Albertengo; Thiago Broda (Leo Guevara); Enzo Taborda; Facundo Manassero; Pablo Tantera ©; Lautaro Ocampo (Bruno Benavidez); Lautaro Díaz; César Berazategui; Alex Santillán (Ramiro Galarza) y Emanuel Milanesio (Ezequiel Gerbaudo).

DT: Iván Juarez.

UNIÓN DE SUNCHALES (0): Lautaro Romero; Matías Re; Lautaro Peralta; Mateo Duarte; Nicolás Pautasso ©; Iván Baudin; Uriel Porra (Julián Villarreal); Thiago Alasia; Thiago Strac (Juan Ignacio Rivarossa); Francisco Escalada y Lucas Gonzalez.

DT: Marcelo Milanese.

TERNA ARBITRAL: Facundo Canalis, secundados por Gonzalo Echeverría y Facundo Ortiz de Santa Fe.

INCIDENCIAS: Expulsado por doble amarilla a los 40’ de la parte complementaria el volante local Lautaro Díaz.

GOL: Nazareno Galarza (B) a los 18’ del 2° tiempo.

De preliminar jugó la Categoría 2012 y volvió a ganar. Fue 2 a 0, con goles de Lautaro Priotti e Ignacio Alanda para la Verde.

LA TERCERA FASE

Las localías de los próximos enfrentamientos se determinarán el miércoles en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina. Estos son los cruces determinados:

COPA DE ORO

Florida de Clucellas Vs Ganador Ferro / Bochazo.

Peñarol Vs Moreno de Lehmann.

Brown Vs Sportivo Norte.

Ben Hur Vs Ganador Juventud / Atlético María Juana.

Ganador Libertad Sunchales/Roca vs Ganador Esmeralda/Moisés Ville.

COPA DE PLATA

Unión Sunchales Vs Ganador Humberto/Bella Italia.

Juventud Villa San José Vs Belgrano San Antonio.

Sportivo santa Clara vs Perdedor Juventud/Atl. María Juana.

Dep. Josefina Vs Perdedor Libertad/S.Roca.

La Trucha FC vs Perdedor Esmeralda/Moisés Ville.

Susana Vs Perdedor Ferro/B Bochazo.

Ramona Vs Quilmes.

Dep Aldao Vs Ganador La Hidráulica/Angélica.

Atlético Rafaela Vs Perdedor Tacural/Lehmann.

Independiente de Ataliva Vs Ganador 9 de Julio/Estación Clucellas.