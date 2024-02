El presidente Javier Milei aseguró, esta noche, que buscará avanzar con una libre competencia de monedas previo a la dolarización y que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la emisión monetaria.

“Nos gustaría avanzar a un sistema de competencia de moneda, manteniendo el peso y con una ley que vamos a estar enviando al Congreso que es definir al señoreaje como un delito penal. Básicamente, si el Banco Central financia al fisco, ya sea de manera directa o algún mecanismo indirecto, terminarían en la cárcel el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la nación”, indicó en diálogo con Todo Noticias.

También caerían en prisión todos aquellos diputados y senadores que aprueben un presupuesto que tengan como financiamiento la emisión de dinero.

Así, el mandatario busca impedir que se aprueben presupuestos deficitarios o que alienten la emisión de dinero, lo cual siempre destaca como la única causa de la escalada de precios en Argentina conforme a la teoría monetarista de la inflación que reivindica.

En este marco, cuestionó a las anteriores administraciones de las que participó Cristina Fernández de Kirchner. “El kirchnerismo fue un delirio emitiendo más de 20 puntos del PBI”, sostuvo. El líder de la Libertad Avanza también confrontó con Unión por la Patria por la inflación y se mostró optimista respecto del índice de febrero. “Un 15% sería un numerazo, Sí, lo que hay que mirar es dónde estaríamos si no estuviéramos acá. Porque los kirchneristas dicen que para crecer hay que tener déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Imaginate si hubiéramos hecho eso”, expresó.

Milei ya le presentó la iniciativa parlamentaria para penalizar la emisión monetaria a la gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien mantuvo una reunión este jueves. “Quedó sorprendida gratamente. Es decir, vos fijate que es un fuerte compromiso en el plano fiscal”, contó durante la entrevista.

Además, ratificó su compromiso con el balance de las cuentas públicas. “El tema del déficit cero no se negocia. Esto no es menor, lo del déficit cero, porque vos sabés que si vos tenés déficit cero en la línea financiera, vos no tomás más deuda. Y al no tomar más deuda, tu relación deuda producto se vuelve constante o decreciente. La contracara de eso es que la tasa de interés baja, además, con lo cual se te hace hasta más fácil el déficit cero. Nosotros esa mejora la vamos a aprovechar para bajar impuestos”, detalló.

Y completó: “Nosotros nos habíamos comprometido en hacer el equilibrio del déficit cero, la línea financiera, para el 2024. Después empezamos a ver los números y creíamos que lo íbamos a conseguir en el mes de marzo. Porque estábamos viendo que íbamos a terminar en equilibrio primario en enero. Bueno, logramos equilibrio financiero en enero. Por lo tanto, ahora no nos van a sacar de ahí”.

Confiado en el apoyo popular, Milei vuelve a arremeter contra la política

El Presidente volvió a apuntar contra los legisladores y gobernadores por la caída de la ley ómnibus. “Como decidieron hacer un zafarrancho, hubo que sacar el capítulo 4, porque directamente estaban dinamitando el programa fiscal. Obvio que después te dicen que te quieren ayudar, pero en el fondo son igual que Grabois. O sea, quieren que me estalle contra la pared”, reclamó.

Según consideró, el ajuste lo está pagando “la casta” y cuenta con el apoyo de la población. “Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen están en los mismos niveles de cuando asumí. Porque la gente entiende que el camino alternativo era muchísimo peor. Si nos hubiéramos caído en la hiperinflación, en realidad hubiéramos tenido 95% de pobres”, sostuvo.