El proyecto de “ley ómnibus” enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) contiene modificaciones en la forma que se financia actualmente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En medio de la discusión legislativa, profesionales de la industria se mostraron en desacuerdo con las nuevas medidas que se buscan aprobar ya que, señalan, significaría “desfinanciar” a la cultura nacional.

En esta nota te contamos qué es el INCAA, cómo se financia y a qué se debe este conflicto.

¿Qué es y qué hace el INCAA?

El INCAA es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del ex Ministerio de Cultura de la Nación (hoy secretaría), que tiene oficinas y empleados, y maneja dineros que provienen, en su mayoría, del sector privado a través asignaciones específicas. Su principal función “es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual”. Esto incluye, entre otras misiones, subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales. Es un ente autárquico, es decir que el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones, ni debería asistirlo con financiamiento.

¿Qué es el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC)?

El FFC, establecido en la Ley 24.377, conocida como “ley de cine” -de 1994- es la principal fuente de financiamiento del INCAA. Se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.

Entonces, ¿no recibe asistencia del Gobierno nacional?

En 2017, los fondos del FFC representaron el 54%, más de la mitad del presupuesto del INCAA. Aquel año, casi un 18% de sus recursos fueron aportes del Tesoro Nacional, de acuerdo con los datos oficiales. Sin embargo, en los presupuestos siguientes los aportes del Tesoro no fueron discriminados. En el Presupuesto 2021 el FFC representaba el 77% y en el Presupuesto 2022, el 80%.

Liliana Mazure, productora de cine, ex presidenta del INCAA (2008-2013) y ex diputada nacional del Frente para la Victoria (2013-2017), señaló en 2022 - en el marco de un conflicto entre el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) con la industria - que el FFC representa casi “el 100% del presupuesto del INCAA”. Y agregó: “Los aportes del Tesoro son esporádicos y circunstanciales. Están vigentes desde 2014, cuando se logró bajar el decreto que impedía que el INCAA recibiera aportes del Tesoro o de cualquier otra institución por ser autárquico”.

¿Cuáles son las razones detrás del conflicto con la gestión de Javier Milei?

El texto de la “ley ómnibus” mantiene, en su artículo 564, que el FFC se integre con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine. Pero, al mismo tiempo, elimina de ese fondo la carga por la venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Enacom. En lugar de esas asignaciones específicas, el proyecto del Poder Ejecutivo dice que los fondos para el fomento cinematográfico a partir de ahora surgirán de “los recursos que determine el Presupuesto Nacional”.

Los profesionales de la industria señalan que el INCAA perdería así buena parte de sus ingresos, y que empezaría a depender en buena medida de los recursos que año a año se incluyan en el presupuesto.

¿Qué otra iniciativas hay para financiar al cine nacional?

La ley de 1994 dice que el FCC se compone del 10% de las entradas al cine, otro 10% de la venta de videos y/o DVD y del 25% de la recaudación del Enacom.

Como en los últimos 30 años los hábitos de consumo han cambiado debido al avance de la tecnología y las conexiones masivas a internet, el 4 de diciembre de 2019, unos días antes de finalizar su mandato, el entonces diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para que un 10% de IVA a los usuarios de plataformas de streaming -como Netflix, HBO Max, Disney + o Amazon Prime Video- vaya al FFC. “Ese tipo de decisión es lo único que salvaría al cine nacional tal como lo conocemos ahora”, dijo el productor de cine Diego Dubcovsky, en este artículo de elDiarioAr.

¿Cuántos trabajadores tiene el INCAA?

De acuerdo con el Presupuesto 2022, enviado por el Poder Ejecutivo y rechazado en el Congreso, el INCAA tenía “una dotación promedio de personal de 572 agentes”. Si se miran datos más actualizados, en 2023 el instituto contaba con 645 personas: 500 en planta permanente, 138 de planta transitoria y 7 contratadas.

¿Qué protesta hubo en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos)?

Trabajadores y organizaciones de la industria del cine nacional realizaron en 2022 una protesta en la puerta del INCAA preocupados por la falta de acción ante la caducidad de las principales fuentes de ingreso del FFC.

Esto se sumaba, entre otros reclamos, a la filtración de un supuesto borrador de decreto presidencial, referido a los subsidios para hacer películas, que consideraban “perjudicial” para la industria. Los planteos tenían como destinatario al cineasta Luis Puenzo, a quien le pidieron la renuncia como presidente del ente. El ex presidente Fernández finalmente echó al funcionario y concedió en los reclamos.