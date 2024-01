En algunos meses de 2024, los monotributistas hasta las categorías más bajas pagarán tres cuotas juntas del componente impositivo, a raíz de una medida que tomó el ex ministro de Economía Sergio Massa en el marco del Plan Platita para el Monotributo.

La cooperativa afirma que la medida gremial de Atilra, que lleva más de 40 días, está paralizando la actividad productiva y comercial, y menciona el cierre de la planta de quesos como una de las últimas consecuencias. "Los empleados serán quienes tendrán que evaluar si vuelven a trabajar o esperan una solución que desde el sindicato no se exhibe. Lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo" expresa el comunicado.