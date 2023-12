Santa Fe, la primera provincia en sancionar una Ley de Inteligencia

La Legislatura sancionó este jueves 28, una norma que pretende regular el trabajo de la Inteligencia en la prevención del delito. Lo hizo con una más que sólida mayoría, solo atenuada por la abstención de la diputada Alejandra Rodenas (PJ), mientras que hubo unanimidad en el Senado.

Fue Diputados la Cámara que se encargó de pasar el peine fino sobre el texto que como mensaje había remitido el Poder Ejecutivo y - como destacaron varios oradores - dejó de lado los eufemismos y se la llamó Ley de Inteligencia. El Senado, siempre informado de los cambios que se producían en la Cámara Baja, terminó de convalidar otra de las normas que forman parte del paquete de doce proyectos que sobre seguridad pública habilitó el Poder Ejecutivo en su primera semana de gestión.

"Cómo me gustaría que estuviera acá el impresentable ex ministro de Seguridad Marcelo Sain para que vea que el consenso y el diálogo van a impedir que se vuelvan a repetir los perfilamientos y la persecución a periodistas, políticos y empresarios que incluso lo sufrió uno de los miembros de esta Cámara", subrayó el senador Felipe Michlig mirando a su par Armando Traferri al momento del paso del tema en el Senado.



El Ejecutivo presentó el proyecto de ley con el nombre de "bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito". Diputados en el tratamiento conjunto en cuatro comisiones la llamó directamente Ley de Inteligencia. "A las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto es una ley de Inteligencia" dijo la socialista Lionella Cattalini, concepto que fue destacado luego por el justicialista Marcos Corach quien coincidió en el cambio de nombre.



Diputados aceleró el debate del tema el miércoles cuando reunió a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda: Seguridad Pública y Derechos y Garantías. Hubo en ese plenario más aportes que objeciones y el oficialismo se encargó de contemplar las sugerencias especialmente de la oposición. Antes de la sesión, el vicepresidente de la Cámara, José Corral, hacía notar que habían alcanzado un amplio respaldo de los bloques opositores que a los pocos minutos quedó reflejado en el tablero electrónico: 48 votos positivos, la abstención de Alejandra Rodenas y sin ser necesario el voto de la presidenta. En la votación coincidieron los dos ex gobernadores sentados en las bancas: Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

Fue la jefa de la bancada radical, Silvana Di Stefano, la encargada de fundamentar el voto positivo y "la herramienta otorgada al Ejecutivo para prevenir el delito y bajar la ola de violencia que padece la provincia". Destacó que el objetivo central es tener datos útiles, confiables, para prevenir el delito. Hizo notar la ausencia hoy de protocolos, de marco legal con que se realiza la tarea. Le siguió Cattalini quien habló de regularizar lo irregular. "Santa Fe será la primera provincia en legislar para que el Estado haga inteligencia en prevención de delitos. Establece un proceso claro de sistematización de la información" agregó. Acotó que la Legislatura acordó agregar la conformación de la Comisión Bicameral con cinco miembros de cada cuerpo, que tendrá que guardar secreto, y también la necesidad de que el organismo encargado de la tarea presente un plan anual de trabajo. Corach, en tanto, valoró el proceso de discusión y justificó la abstención de gran parte del bloque a un artículo por considerar que no hay certeza en el control judicial sobre la tarea de inteligencia.

"Se está generando un área dentro del gobierno provincial en cabeza del Poder Ejecutivo habilitado para hacer inteligencia sobre un recorte que podría ser arbitrario y producir reserva de cualquier clase de información y volverla inaccesible, y que obligaría que cualquier investigación criminal realizada por el MPA, sea de algún modo fiscalizada y burocratizada. Todo este recorrido, además, trae consigo un grave riesgo de filtraciones de información" señaló Rodenas al momento de justificar la abstención.



La izquierda sumó sus tres votos favorables y Somos Vida los siete miembros de la bancada que conduce Amalia Granata. Sobre el final, fue el radical Dionisio Scarpin quien subrayó que con esta Ley se avanza "en el acompañamiento que los legisladores debemos al gobierno provincial en la tarea que viene realizando. Cuando hay emergencia, como en el tema seguridad, hay que ser pragmáticos y pensar en ese vecino que está sufriendo el delito, en la familia de la persona asesinada, en quien le robaron, en quien extorsionan. Esta ley es estratégica para estar a la altura de las circunstancias en el combate del delito", aseguró. Luego, la presidenta, Clara García, puso a votación el mensaje que en forma inmediata pasó al Senado y le dio la aprobación por unanimidad.