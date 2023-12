RegionalAmateur: Libertad enfrentará a Ben Hur en los cruces de octavos de final

En las últimas horas del lunes 11, el Consejo Federal dio a conocer cómo quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Regional Amateur. En la Región Litoral Sur son 16 equipos, entre los que destacan el Cañonero, la BH y Peñarol como los únicos tres sobrevivientes de la Liga Rafaelina.

De acuerdo al sorteo, Ben Hur deberá enfrentar a Libertad en una serie de ida y vuelta que comenzará en el Estadio "Néstor Zenklusen" el sábado 16 de diciembre, desde las 19:00. La revancha será en el "Dr. Plácido Tita" de Sunchales el miércoles 20, con horario a confirmar. Quien avance del duelo entre la BH y el Cañonero, se enfrentará en la próxima ronda al ganador de Coronel Aguirre y Juventud de Esperanza.

Por su parte, Peñarol chocará ante Colón de San Justo. El primer partido se jugará en barrio Villa Rosas el próximo sábado y la revancha será en cancha de Colón el día miércoles, con horario a confirmar. El que logre seguir en carrera, se medirá con Arsenal de Viale o Belgrano de Paraná.

Los cruces son los siguientes:

Juventud Unida (G) vs. At. Uruguay

Libertad (C) vs. At. Paraná

Arsenal (V) vs. Belgrano (P)

Colón (SJ) vs. Peñarol (R)

Libertad (S) vs. Ben Hur

Coronel Aguirre vs. Juventud (E)

Everton Olimpia vs. Morning

Aprendices Casildenses vs. Studebaker